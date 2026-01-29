ULTIMA ORĂ Înfrângere pentru Ciprian Ciucu în prima ședință de Consiliu General de când a preluat funcția. Biletele STB nu se scumpesc / Propunerea pentru audit extern la două companii, respinsă

Consilierii municipali au respins joi proiectul privind majorarea prețului la călătoriile cu STB. Potrivit inițiativei, biletul urma să se scumpească pentru călătorie cu 66%, în timp ce abonamentul de 24 ore urma să sufere o majorare de 75%. Și alte propuneri ale liberalului au picat la vot.

Consilierii au respins proiectul propus de primarul general Ciprian Ciucu. 23 de consilieri generali au votat pentru adoptarea proiectul de hotărâre care prevedea scumpirea biletului de la 3 la 5 lei. Cinci consilieri au votat împotrivă, în timp ce 22 s-au abținut.

Ciucu a motivat propunerea de majorare a tarifelor pentru ca STB să nu intre în insolvență.



„Dacă săptămâna viitoare nu vom avea bani să plătim o rată din datoria către ANAF, această instituție va cere insolvența societății de transport”, a spus edilul general, în cadrul ședinței care a început la ora 10 și continuă și la această oră. După votul privind proiectul care prevedea majorarea STB, consilierii au luat pauză.

Pe ordinea de zi figurează 67 de propuneri de proiecte. Cel privind modificarea tarifelor STB a fost cel de-al 11-lea pe care l-au discutat consilierii generali.

Propunere pentru audit extern la STB și Termoenergetica, respinsă

Ciucu a cerut și un audit extern pentru STB, însă consilierii au respins și acest proiect de hotărâre în ședința de joi, care prevedea o măsură asemănătoare și pentru Termoenergetica.

Număru 2 în PNL le-a cerut consilierilor generali să vine cu „propuneri concrete” pentru „salvarea” societății de transport în comun.

Ciucu le-a transmis consilierilor generali care nu au fost de acord cu un auditul că „nu dumneavoastră vă luaţi în jurăturile”.

„Sunt două opinii în sală. Unii care spun, domnule, nu-i nicio problemă. Şi alţii care spun, domnule, totuşi sunt nişte probleme foarte, foarte mari acolo, şi am vrea şi noi să vedem ce se întâmplă, de fapt. Nu voi vă luaţi înjurăturile! Scuzaţi-mă, nu dumneavoastră vă luaţi în jurăturile! Nu AGA îşi ia înjurăturile, aşa cum e formată din Consiliul General. Nu Consiliul de Administraţie. Responsabilitatea o am eu. Pe mine mă înjură oamenii. Da? Pe mine mă înjură oamenii”, a spus primarul Capitalei, în şedinţa CGMB, la dezbaterile pe proiectul privind aprobarea unui audit la STB şi Termoenergetica.

AUR a anunțat în timpul ședinței că va vota împotrivă și a susținut proiectul pentru audit extern. Consilierii AUR au spus că proiectul privind majorarea prețului la biletul STB trebuia amântat până la adoptarea celui pentru audit extern, explicând că nu pot susține majorarea fără acest pas.

„De ce l-am pus pe ordinea de zi, este că sunt extrem, extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB. Sunt extrem, extrem de îngrijorat. Mi se pare că este corect, situaţia aproape disperată în care ne aflăm cu STB-ul astăzi”, a spus prim-vicepreședintele PNL.

El susține că, potrivit datelor pe care le are, doar 17% din bugetul STB este acoperit din tarif, adică bilet şi abonament.

Care erau noile tarife propuse și respinse în CGMB

Tarifele pentru călătoriile cu STB au fost ultima dată modificate în 2021. În proiect se menționează că majorarea tarifelor are la bază necesitatea asigurării sustenabilității financiare a serviciului de transport public, precum și menținerea unui nivel corespunzător de calitate, siguranță și continuitate.

Potrivit propunerii inițiate de Ciucu, STB urma să aibă următoarele tarife: două călătorii metropolitane/90 de minute – 10 lei, zece călătorii metropolitane/90 de minute – 40 de lei, abonament metropolitan/24 ore – 14 lei, abonament metropolitan/72 ore – 30 de lei, abonament metropolitan/7 zile – 45 de lei, abonament metropolitan/1 lună – 100 de lei, abonament metropolitan redus 50%/1 lună – 50 de lei, abonament metropolitan/ 6 luni – 500 de lei, abonament metropolitan/12 luni – 900 de lei, călătorie la tarif special – supra-taxa – 200 de lei.

În ce privește titlurile de călătorie metropolitană integrată cu metroul, au fost propue următoarele tarife: o călătorie metropolitană și metrou/120 minute – 9 lei; două călătorii – 18 lei, 10 călătorii – 73 lei, abonament 24 ore – 22 lei, abonament 72 ore – 58 lei, abonament 7 zile – 82 lei, abonament o lună – 180 lei, abonament 6 luni – 900 lei, abonament un an – 1.600 lei.

Primarul general, Ciprian Ciucu, anunțase săptămâna trecută că este necesară creșterea prețului pentru călătoriile cu STB, invocând o situaţie financiară „jenantă” a Primăriei.

Alte propuneri respinse

Ciucu a propus și comasarea unor instituții din subordinea Primăriei. Din 4 proiecte de desființare propuse de edilul general, doar unul a primit aprobarea consilierilor generali.

El a explicat că este nevoie de desființarea acestor instiuții, potrivit legii care prevede că entitățile cu mai puțin de 50 de angajați trebuie desființate.

Propunerile pentru desființarea Expo Arte, o instituție care mai are doar 3 angajați, Centrului pentru Tineret și Centrului Cultural Lumina, instituție cu 5 angajați, au fost respinse, conform Spotmedia.

Proiectul privind preluarea de către DGASMB a Centrului Pentru Seniori – care mai avea 2 persoane angajate – dintre care una detașată de la Teatrul de Comedie – a fost aprobat, cu 52 de voturi pentru și un singur vot împotrivă.