Biletele de tren se vor scumpi la jumătatea lui decembrie, atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați. În ultimii patru ani, prețurile călătoriilor cu trenul au crescut cu peste 50%.

În fiecare lună decembrie, prețurile biletelor de tren cresc în funcție de rata anuală a inflației, atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați. 2026 este al patrulea an consecutiv în care se întâmplă acest lucru.

Mersul Trenurilor intră în vigoare la 13 decembrie și de atunci va fi aplicată scumpirea. Noul Mers este valabil până la 11 decembrie 2027.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este instituția care are atribuția legală de a actualiza prețurile biletelor de tren în funcție de inflație. ARF a transmis către HotNews un răspuns în care spune că biletele se vor scumpi în medie cu 6,6%,

„În baza prevederilor art.17 din HG nr.1453/2022, tarifele de călătorie se actualizează anual cu indicele de inflaţie stabilit de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 octombrie şi se aplică odată cu schimbarea graficului de circulaţie.

Astfel, preţurile biletelor şi ale abonamentelor pentru noul mers al trenurilor se vor indexa cu 6,61%, conform indicelui prețurilor de consum pentru perioada septembrie 2025 – septembrie 2026, raportat de Institutul Național de Statistică”.

Cât vor costa călătoriile din 13 decembrie

HotNews a calculat cât vor costa biletele între câteva orașe.

Exemple pentru trenuri IR (InterRegio):

București – Brașov, de la 75 lei, la 80 lei

București – Constanța, de la 92 lei, la 98 lei

Iași – Timișoara, de la 197 lei, la 210 lei

București – Iași, de la 138 lei, la 147 lei

Brașov – Constanța, de la 122 lei, la 130 lei

București – Oradea, de la 183 lei, la 195 lei

București – Cluj, de la 138 lei la 147 lei

București – Galați, de la 92 lei la 98 lei

Exemple pentru trenuri IC (InterCity):

București – Brașov, de la 85 lei, la 90 lei

București – Cluj, de la 159 lei, la 169 lei

București – Ploiești, de la 32,5 lei, la 34,5 lei

București – Constanța, de la 105 lei, la 112 lei

București – Suceava, de la 159 lei, la 169 lei

Cinci scumpiri în patru ani

Din vara lui 2022 până în prezent au fost aplicate cinci scumpiri ale biletelor de tren. Atunci prețul a crescut cu 20%, după ce tarifele rămăseseră neschimbate din 2013.

În decembrie 2023 prețurile au crescut în medie cu aproape 9%, iar la final de 2024, creșterea a fost de 4,6%.

Anul trecut a adus două majorări, În august 2025 a avut loc o primă scumpire – din cauza creșterii TVA-ului de la 19%, la 21%. Apoi, la final de 2025 prețul a crescut în medie cu 10%, din cauza inflației.