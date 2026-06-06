„Biletele la teatru dispar în 60 de secunde!”/ Fenomenul „sold out” din teatrele românești s-a extins în mai multe orașe

Spectacolele de teatru se joacă, de multe ori, cu sala plină. Biletele se epuizează repede. Luna trecută, biletele la 15 reprezentații de la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) s-au epuizat la scurt timp după punerea lor în vânzare, între care cele la „Faust”, în regia lui Silviu Purcărete, care s-au vândut aproape instantaneu.

Fenomenul „sold out” este întâlnit la mai multe teatre mari din țară și a dat naștere unei noi nevoi: serviciile de notificare și grupurile pe care se discută când vor fi puse în vânzare bilete. Cel mai cunoscut dintre acestea a ajuns la 80.000 de membri.

„Are cineva o explicație plauzibilă pentru faptul că biletele de la multe spectacole importante din cadrul FITS au fost trecute la indisponibile?”, se întreabă Mihaela Miroiu, profesoara la SNSPA.

La FITS, care se desfășoară anul acesta între 19 și 28 iunie, doar 75% dintre bilete ajung la publicul plătitor, spune pentru HotNews Constantin Chiriac, directorul festivalului.

S-a fondat și un grup organizat de oameni care caută acces la reprezentații. Se numește „Mergem la teatru” și este inițiat de Laura Ivancioiu. Are 80.000 de oameni.

„Coada — marcă înregistrată” pentru alimente în comunism și pentru teatru în democrație. Biletele se vând rapid atât în țară, cât și la București. ,,E mai ușor să găsești bilete la Metallica în ziua concertului decât să cumperi bilete la teatru în București”, spune Roxana Poede, expert în comunicare.

„Vorbim de fracțiuni de secundă”

,,Eu am încercat o singură dată, săptămâna trecută. Voiam de foarte mult timp, de anul trecut, să merg la spectacolul «Club 27», am tot verificat pe internet și apărea sold out”, își povestește Roxana Poede, pentru HotNews, experiența.

„Săptămâna trecută am văzut, în sfârșit, pe Instagramul teatrului că se pun în vânzare bilete pe 13 mai, la ora 11, pentru următoarele reprezentații «Club 27». Am intrat și am dat refresh înainte de ora 11, la 11 s-au postat spectacolele și, deși am selectat locuri dintre cele marcate ca disponibile, când să merg spre plată îmi spunea că cel puțin unul era deja luat, nu mai era disponibil. Am reluat procesul cu alte locuri aparent disponibile, active, și am primit același mesaj — că cel puțin unul nu mai este disponibil, vorbim de fracțiuni de secundă”, spune Poede.

„75% dintre bilete puse în vânzare”

După ce s-au pus biletele în vânzare la FITS, Mihaela Miroiu, profesoara la SNSPA scris pe pagina sa de Facebook: „Are cineva o explicație plauzibilă pentru faptul că biletele de la multe spectacole importante din cadrul FITS au fost trecute la indisponibile în clipa în care s-au pus în vânzare? Practic: nu mai exista acces la niciun bilet în secunda 2.”

Contactat de HotNews, directorul FITS și al TNRS, Constantin Chiriac, spune că două treimi dintre biletele puse în vânzare la FITS sunt destinate publicului, iar restul sunt rezervate partenerilor, sponsorilor, artiștilor, jurnaliștilor, influencerilor și directorilor de festivaluri și teatre și celor care participă la Bursa de Spectacole, programul din cadrul festivalului.

Directorul Festivalului International de Teatru de la Sibiu, Constantin Chiriac. Foto: Inquam Photos/ Ovidiu Dumitru Matiu

„75% s-au pus liber la vânzare. Este normal ca marii artiști, directorii de festivaluri și partenerii pe care îi avem să poată fi aduși la «Faust», la spectacolele pe care Teatrul Național le joacă în timpul festivalului. Cei care vin la Bursa de Spectacole, cumpărătorii și investitorii, trebuie să poată vedea miracolele (n.r. spectacolele) din festival. S-a întâmplat mereu lucrul ăsta. În clipa în care epuizăm toate datoriile pe care le avem, tot ce întreprindem, orice bilet rămas este scos la vânzare”, a transmis Constantin Chiriac, care a adăgat că prețul biletelor este „realmente modest”, între 30 și 200 de lei.

De-a lungul celor 32 de ediții (1994-2025), Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) a avut ca invitați numeroși politicieni, oficiali și diplomați de rang înalt, atât din România, cât și din străinătate, dar managerul festivalului spune că aceştia nu ,,beneficiază de acest drept” de a primi locuri rezervate.

Constantin Chiriac a afirmat că, pe lângă vânzarea directă, există și bilete oferite prin competiții organizate de sponsorii și partenerii festivalului, în cadrul unor activări interactive prin care participanții pot câștiga acces la spectacole. Este vorba despre „700 de bilete la toate spectacolele”, spune Constantin Chiriac.

L-am întrebat pe Constantin Chiriac ce ar putea face cineva care își dorește de ani de zile să prindă bilet la niște spectacole și nu a reușit, cum ar fi ,,Faust” r. Silviu Purcărete.

Unul dintre cele mai mari centre culturale din România, în plan de construcție la Sibiu

Directorul a anunțat că lucrează la refacerea Fabricii de Cultură care a fost înainte o hală industrială, care din cauza structurii, poate găzdui spectacole doar vara și primăvara. Planul include o mărire a spațiului actual, cu obiectivul să devină unul dintre cele mai mari centre culturale din România. Proiectul avansează de aproximativ 3 ani de la faza de discuții la completarea finanțării. Până acum Primăria Sibiu a cumpărat spațiul, iar restul banilor ar putea veni din fonduri norvegiene și finanțare privată.

„Vom obține niște fonduri europene, norvegiene în așa fel încât Fabrica de Cultură să poate să funcționeze pe durata unui an întreg. Să putem să mai construim încă un spațiu și să putem să-l dăruim ”, a transmis directorul pentru HotNews.

Admitere pentru a deveni voluntar la festival

Nu doar biletele sunt extrem de căutate la spectacolele din cadrul FITS, dar și ocazia de a fi voluntar al festivalului. Sistemul de înscriere și de acceptare este unul bazat pe „meritocrație”, susține directorul, în care sute de tineri dau examen pentru a lucra pentru FITS. Aceștia primesc apă, mâncare și uneori posibilitatea de a intra la spectacole acolo unde se mai poate, iar părinții care cazează studenți internaționali „au și ei avantaje”.

Imagine de la o ediție trecută a FITS. Foto: Inquam Photos/ Ovidiu Dumitru Matiu

„Știți ce bătălie e să devii voluntar? Numai că e pe meritocrație. Trebuie să știe două limbi. Trebuie să vină cu un proiect personal în așa fel încât nu numai să se facă util festivalului. Este o competiție, așa cum spuneam, pentru că din aproape 10.000 de aplicanți rămân 550. Fiecare vine cu câte un proiect și, în funcție de opțiunile pe care ei le au, reușim să îi distribuim în zonele pe care, ocupându-le, le vor da o șansă să se dezvolte, dar în același timp să fie și folositori festivalului. Sunt primiți în toate evenimentele pe care le avem gratuit, în același timp au un badge (n.r. ecuson) cu care intră în curtea festivalului la tot ce înseamnă întâlnirile privilegiate. Bineînțeles că, la final, ei au o perioadă de cel puțin două săptămâni, vin mai devreme, pleacă mai târziu și avem pentru ei premii, găsim o formulă”, explică directorul.

„E normal, nimeni nu este egal cu celălalt”

Întrebat ce șansă oferă tinerilor care nu au mers vreodată la teatru sau care nu știu de aceste opțiuni, dacă pentru a fi voluntar FITS este nevoie de examen, directorul festivalului răspunde că pe parcursul anului echipa TNRS organizează deja teatrul lectură și activități în școlile din Sibiu și că nimeni nu are aceleași ,,posibilități de dezvoltare”.

„Zi de zi coborâm în toate școlile din Sibiu și din județ. Facem pentru toți elevii spectacole, lecturi, gratuit. Ne ducem la seniori, ne ducem peste tot. E normal, nimeni nu este egal cu celălalt. Numai Dumnezeu, în fața Lui, suntem egali. Suntem egali în fața legii, dar, ca și posibilități de dezvoltare, nu suntem egali, și atunci e normal. România să se lupte pentru meritocrație”, susține Constantin Chiriac.

,,Este întreagă discuție despre aceste bilete rezervate pentru oficialități”

Laura Ivancioiu, fondatoarea grupului „Mergem la teatru”, a confirmat pentru HotNews fenomenul sold-out spune că fenomenul sold out. De când a creat ea grupul în 2020, în pandemie, numărul membrilor acestuia a crescut vizibil, ajungând la 80.000.

Laura Ivancioiu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

„Este întreagă discuție despre aceste bilete rezervate pentru oficialități, pentru primărie și așa mai departe. Și pe grupul Mergem la teatru au fost multe discuții despre acest subiect.

Adică, în mod evident, știu că există locuri puse deoparte pentru rezervări, dar ce știu sigur este că apetența pentru teatru a crescut. Aici pot să mă pronunț cu precizie. Grupul Mergem la teatru a ajuns la 80.000 de oameni, a crescut enorm în ultimii ani”, spune Laura Ivăncioiu.

Bilete epuizate în noapte de Revelion

Fondatoarea ,,Mergem la teatru” povestește despre cum se epuizează biletele la teatru și în momente în care oamenii au, de obicei, alte preocupări.

,,E un fenomen obișnuit în ultimii ani. Nu știu dacă e normal sau nu; dacă obișnuința a devenit normalitate, atunci e un fenomen normal. Se întâmplă asta de câțiva ani încoace, mai ales la spectacolele din București, dar și la festivaluri mari, cum este cel de la Sibiu și chiar și cel din Constanța, la SEAS, ca să nu mai zic de FNT. Se termină biletele în minute sau chiar în secunde”.

„Îmi aduc aminte acum de un spectacol care s-a pus în vânzare de Revelionul din 2024, când, dacă nu greșesc, s-au pus în vânzare spectacole de la Metropolis: „Cine l-a ucis pe tata?”. Cred că erau cinci sau șapte reprezentații. Asta era șmecheria: că s-au pus în vânzare la miezul nopții în noaptea de Revelion când toată lumea petrecea. Și s-au terminat toate biletele la acest spectacol, cinci reprezentații, repet, în câteva minute. Două, trei minute sau ceva de genul. Iar ăsta, pentru mine, a fost un „wow”, ca să zic așa, dar se întâmplă constant, în ultimii ani, ca biletele să se epuizeze în câteva minute”, povestește Laura Ivancioiu.

Fondatoarea grupului spune că la spectacolele foarte căutate este adesea greu sau imposibil să mai prinzi bilete, deoarece se epuizează rapid, dar că există și servicii de notificare, precum PostPing, care te alertează când apar biletele.

,,Nu mă poate convinge nimeni că nu sunt mai mulți spectatori”

,,Eu inainte cumpăram bilete și scriam un articol pe blogul meu în care ziceam: «uite, eu în luna mai mă duc la aceste spectacole. Cine vrea să mai vină cu mine să-și cumpere bilete. Eu atunci aveam timp să-mi cumpăr biletele, să scriu articolul pe blog, să-l pun pe Facebook și oamenii aveau timp să-și cumpere bilete. Or, acum, în acest moment, este absolut imposibil să mai faci așa ceva. Pentru că biletele, cum bine ai început discuția, se termină în 60 de secunde. Deci cam asta este modificarea, schimbarea în șase ani.

Nu mă poate convinge nimeni că nu sunt mai mulți spectatori. O dată ce ai început să vezi niște spectacole, ai din ce în ce mai multe de văzut, nu din ce în ce mai puține. Pentru că începe să-ți placă”, conchide Laura Ivăncioiu.

În urbanul mic, instituțiile culturale sunt pe cale de dispariție

Printre cele mai recente date europene despre participarea culturală realizate de oficiul de statistică al UE arată ca în 2022, în România, 14,5% dintre români mergeau la cinema, 10,4% participau la spectacole live (teatru, concerte, balet), 13,6% vizitau situri culturale (muzee, monumente, galerii de artă sau situri arheologice), iar în total doar 22,2% participau la cel puțin o activitate culturală față de peste 70% în țări precum Luxemburg și Danemarca, conform statisticilor.

În România, procentul din PIB alocat culturii pentru 2026 abia de a atins pragul de 1%, despre care Ministrul Culturii, Andras Demeter spunea că este ,,o tință derizorie”. Dacă în teatrele din capitală sau orașele mari din țară – teatrele se laudă cu ,,sold out”, nu la fel stă situația și în urbanul mic și ruralul României, unde instituțiile de cultură sunt pe cale de dispariție.