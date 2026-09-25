Scenariul apocaliptic al lui Bill Gates despre AI: 1 miliard de morți

Bil Gates face o predicție sumbră despre utilizarea inteligenței artificiale (AI) de către „oamenii cu intenții rele”. El vorbește chiar despre posibilitatea unui număr uriaș de decese la nivel mondial.

Cofondatorul Microsoft crede că inteligența artificială ar putea fi responsabilă de „1 miliard de decese”. Declarațiile lui Bill Gates au fost făcute într-un interviu transmis vineri, în care a lansat un apel pentru reglementarea acestei tehnologii, scrie agenția germană de presă DPA.

„AI este cu siguranță suficient de puternică pentru a declanșa evenimente care ar putea cauza un miliard de decese”, a declarat el pentru NBC, ca răspuns la întrebarea dacă, în opinia lui, inteligența artificială este suficient de puternică pentru a distruge omenirea.

„Nu a existat niciodată o armă mai puternică decât combinația dintre oamenii cu intenții rele care folosesc cele mai noi instrumente AI”, a spus miliardarul american.

Întrebat dacă crede că e nevoie de legislație pentru reglementarea AI, Gates a spus: „Nimeni nu crede că autoreglementarea este suficientă”.

„Este nevoie ca forțele de ordine și politicienii să se implice în discuția referitoare la cum vor arăta măsurile de protecție și de monitorizare”, a adăugat cofondatorul Microsoft, potrivit Agerpres.

Dezbaterea despre reglementarea AI a ajuns din nou în centrul atenției după ce companii importante din domeniu precum OpenAI, creatorul ChatGPT, și Anthropic au spus că sunt pregătite să încetinească ritmul dezvoltării acestei tehnologii ca urmare a unei serii de incidente de securitate.