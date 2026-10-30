Jaf de miliarde de dolari anunțat de cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume. Mesajul Binance

Platforma de tranzacționare a criptomonedelor Binance a anunțat joi că a fost victima unui atac cibernetic de amploare, ale cărui pagube sunt estimate la aproximativ 6,3 miliarde de dolari, jumătate din fonduri fiind înghețate pentru a preveni un furt masiv, scrie AFP. Analiștii spun că incidentul s-ar putea dovedi cel mai mare furt de criptomonede din istorie și ar putea determina investitorii să reevalueze riscurile asociate deținerii activelor digitale, notează Reuters.

Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare de criptomonede din lume, a publicat pe platforma X mai multe mesaje contradictorii, asigurând inițial că toate fondurile depuse de clienți pe platofmă erau „în deplină siguranță”, înainte de a anunța, puțin mai târziu, că va acoperi „toate pierderile”, potrivit France Presse.

Platforma a precizat apoi pe contul său de pe X destinat Americii Latine că suma totală afectată se ridica la aproximativ 6,3 miliarde de dolari.

„Am colaborat cu parteneri specializați în tehnologia blockchain pentru a îngheța activele în cauză; până în prezent, aproximativ 3 miliarde de dolari au fost înghețați on-chain (blocați pe blockchain, n.r.)”, se preciza în comunicat.

Blockchain este o tehnologie de stocare și transmitere a informațiilor, și tehnologia de bază care susține majoritatea criptomonedelor.

„Este cel mai mare atac informatic din istorie”

Incidentul ar putea reprezenta cel mai mare furt de criptomonede din lume, potrivit companiei de analiză Chainalysis și altor experți din industrie.

„Este cel mai mare atac informatic din istorie”, a declarat și Aravind Srinivasan, expert în lichiditatea pieței crypto și director la o companie de profil.

Până în prezent, cel mai mare atac cibernetic de acest tip: 1,5 miliarde de dolari au fost sustrase în februarie 2025 de pe platforma Bybit, un furt atribuit unor hackeri afiliați Coreei de Nord.

În noaptea de joi spre vineri Binance a anunțat că „toate depunerile și retragerile” au fost „suspendate temporar”.

„Această sumă ar putea continua să crească pe măsură ce echipele noastre colaborează îndeaproape cu autoritățile, emitenții, companiile de analiză a datelor și partenerii din industrie pentru a identifica și a îngheța active suplimentare” care ar fi putut fi vizate, a adăugat Binance.

Active înghețate

„Pare a fi un atac cibernetic asupra Binance”, a comentat pe X Changpeng Zhao, fostul șef al platformei, care nu mai deține funcții operaționale, dar rămâne în continuare acționar majoritar al grupului.

El a estimat că pierderile legate de acest atac ar putea fi „puțin mai mari” decât un miliard de dolari.

Directorul Tether, companie care emite, printre altele, o criptomonedă numită USDT, a treia monedă digitală ca volum în circulație (aproximativ 180 de miliarde de dolari), a anunțat că a înghețat active în valoare de aproximativ 1,6 miliarde de dolari din cauza unui „potențial atac” asupra Binance.

În ceea ce-l privește pe directorul general al Circle, care supraveghează criptomoneda USDC, acesta a anunțat blocarea a aproximativ 800 de milioane de dolari.

USDT și USDC sunt „stablecoins”, adică monede electronice a căror valoare este garantată de o monedă tradițională, în acest caz dolarul.

Directorul Circle, Jeremy Allaire, a precizat că această măsură a fost luată în consultare cu autoritățile. Solicitate de AFP, Ministerul Justiției din SUA și FBI-ul nu au oferit un răspuns imediat.

Posibile efecte în piață

Incidentul ar putea afecta încrederea investitorilor în întreaga piață cripto.

Piața criptomonedelor se confrunta deja cu presiuni din cauza dobânzilor ridicate din SUA și a cererii mai slabe din partea investitorilor care cumpără active prin intermediul fondurilor tranzacționate la bursă.

Tim Sun, cercetător senior la grupul financiar HashKey, cu sediul în Hong Kong, a declarat că incidentul ar putea reduce și mai mult apetitul investitorilor pentru risc și i-ar putea determina să reevalueze siguranța activelor păstrate pe platformele centralizate de tranzacționare.

Binance le permite utilizatorilor să cumpere, să vândă și să tranzacționeze active digitale. Potrivit raportului anual al companiei pentru 2025, platforma avea 335 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel mondial și administra active în valoare de aproximativ 162,8 miliarde de dolari.

„Fondurile utilizatorilor rămân în siguranță”, a transmis Binance într-un comunicat.

Potrivit site-ului companiei, Binance administrează un fond de rezervă destinat protejării activelor clienților în cazul unor incidente de securitate. Fondul este păstrat integral în Bitcoin.