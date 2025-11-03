Black Friday 2025 la eMAG – Patru premiere promise de companie pentru ziua de 7 noiembrie

eMAG va organiza Black Friday pe data de 7 noiembrie, iar compania promite că 1,5 milioane de produse vor avea cel mai mic preț din an. eMAG se așteaptă la vânzări totale de 940 milioane lei, iar printre premierele promise se numără abonamentele la energie electrică, biletele la festivaluri, dar și echipamente oficiale ale unor echipe românești de fotbal.

eMAG organizează a 15-a ediție de Black Friday și promite reduceri de până la 90% (spre exemplu vor fi bilete la prețul de 10 lei pentru festivalul Beach Please), iar valoarea medie a reducerilor pentru întreaga zi va fi în jurul a 35-40%.

În total vor fi 2,2 milioane de oferte pe data de 7 noiembrie, dintre care 1,5 milioane la cel mai mic preț din an. Numărul de produse a crescut față de anul trecut, astfel că vor fi 600.000 de electrocasnice mici, 120.000 de televizoare și 400.000 de smartphone-uri și accesorii.

În premieră vor fi vândute și abonamente la energie electrică, printr-un parteneriat cu e-on. Mai exact, este vorba despre 1.000 de abonamente cu 100 de lei reducere, pentru șase luni și preț preferențial de 1 leu/KW.

Tot de Black Friday, eMAG organizează și o tombolă: cei care cumpără de minim 150 lei pot roti o roată virtuală, iar premiile totale promise sunt de 2 milioane lei.

eMAG va vinde și 40.000 de bilete la concerte și festivaluri (Beach Please, Untold, Summer Well, Electric Castle), iar o altă premieră ține de vânzarea unor echipamente oficiale ale unor echipe de fotbal din România (Dinamo, Rapid, U Craiova).

eMAG estimează vânzări record de 940 milioane lei pentru ziua de Black Friday, cu 44 milioane lei peste anul trecut.

eMAG nu anunță niciodată ora exactă la care începe Black Friday, însă în ultimii ani a pornit undeva între 7.00 și 7.30. Ziua de reduceri ține 16-17 ore.

eMAG va organiza pe 14 noiembrie Black Friday în Bulgaria si Ungaria.

Sura foto: Dreamstime.com