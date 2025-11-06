Black Friday 2025 la Samsung: reduceri de până la 45% și o experiență digitală care schimbă regulile jocului

În 2025, Samsung a transformat Black Friday într-o experiență digitală de durată, desfășurată pe toată perioada Black Days, perioada lor de reduceri bombă. Nu mai e vorba de o singură zi cu oferte, ci de un sistem complet care le permite utilizatorilor să adune vouchere, să combine reduceri și să ajungă la cel mai mic preț posibil.

Totul a început cu preînregistrarea din perioada 30 octombrie – 2 noiembrie, când utilizatorii care s-au înscris au primit un voucher de 5% reducere, cumulabil cu restul ofertelor. Acest voucher rămâne valabil pe întreaga durată a campaniei și poate fi folosit inclusiv acum, în zilele de Black Days, când reducerile au atins punctul maxim.

În prezent, codul BDAYS oferă 15% reducere la o selecție de electrocasnice, până la 22% la Tab S11, până la 33% la wearables și până la 32% la seria Galaxy S25FE. Toate aceste oferte sunt valabile până pe 10 noiembrie, atât în aplicația Samsung Shop, cât și online. În paralel, campania include mini-game-uri disponibile până pe 3 decembrie, prin care utilizatorii pot câștiga vouchere suplimentare de 5%.

În zona de smartphone-uri și dispozitive portabile, reducerile sunt printre cele mai mari din ultimii ani. Seria Galaxy S25 pornește de la 3029 lei, iar Z Fold7 vine cu reduceri de până la 33%, ceea ce e o scădere semnificativă pentru un flagship pliabil. Galaxy Ring are o reducere de 28%, iar Tab S10 Lite ajunge la 1499 lei, ideal pentru lucru, filme sau cursuri online.

La fel de atractive sunt ofertele pentru locuință. Aspiratoarele Jet Bot și cuptoarele inteligente SmartThings au reduceri de până la 28%, frigiderele side-by-side pornesc de la 3609 lei, iar televizoarele QLED încep de la 1659 lei. Pentru pasionații de gaming, monitoarele de gaming pornesc de la 879 lei, iar televizoarele uriașe de 214 cm pot fi cumpărate de la 5599 lei.

Pentru cei care cumpără strategic, Samsung a pregătit și pachete speciale: combinațiile TV + Soundbar sau reducerile suplimentare pentru achiziția a două-trei produse în aceeași comandă pot aduce economii considerabile.

Peste toate aceste reduceri, utilizatorii pot aplica două vouchere, precum cel de preînregistrare (5%) și cel obținut din joc (5%), pentru a obține cel mai mic preț posibil. Membrii Samsung Rewards, programul lor de loialitate, primesc suplimentar 5% din valoarea comenzii în puncte bonus (față de 1% standard), care pot fi folosite la următoarele achiziții.

Ceea ce face campania specială nu sunt doar reducerile, ci logica digitală din spatele lor. Totul se desfășoară online (jocurile, codurile, notificările, recompensele) într-un ecosistem interactiv care-ți arată cum poate fi viitorul cumpărăturilor.

Pentru cei care preferă achizițiile în rate, opțiunile sunt multiple: clienții BT și Garanti pot plăti în până la 18 rate fără dobândă, cei de la BRD în până la 36 de rate, iar prin Klarna se pot alege 3 rate egale fără dobândă. În plus, TBI Bank oferă posibilitatea de 24 de rate fără dobândă sau până la 60 de rate cu dobândă.

Black Friday 2025 la Samsung este deja în plină desfășurare și marchează o schimbare de paradigmă: nu mai e o cursă contracronometru, ci o strategie digitală în care sincronizarea și planificarea contează mai mult decât norocul.

Articol realizat în parteneriat cu Samsung