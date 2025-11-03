Black Friday 2025 – Un sondaj arată cât sunt dispuși românii să cheltuiască și ce produse caută cel mai mult

Un sondaj comandat de procesatorul de plăți PayU arată că 70% dintre români intenționează să cumpere ceva de Black Friday, unii au și buget de peste 2.000 de lei, însă media este cam la jumătate. Cele mai populare categorii de produse sunt electronicele și produsele de modă.

Studiul, realizat împreună cu Reveal Marketing Research și desfășurat în octombrie 2025, pe un eșantion reprezentativ de peste 1.000 respondenți, arată că intenția de cumpărare se menține ridicată pentru campania de Black Friday, iar consumatorii se pregătesc din timp, stabilesc bugete clare și urmăresc ofertele preferate înainte de startul campaniilor, arată un comunicat PayU.

Potrivit cercetării, bugetul mediu alocat pentru cumpărăturile de Black Friday este de circa 1.100 lei, cu valori mai mari în rândul persoanelor cu vârste între 30 și 39 de ani și venituri lunare cuprinse între 3.000 și 8.000 de lei.

Sub o șesime dintre cei întrebați spun că au buget de peste 2.000 de lei, iar aproape o treime au buget mult mai mic, de sub 600 lei.

Femeile și bărbații manifestă un interes relativ egal pentru cumpărături, însă preferințele diferă: femeile sunt mai orientate către produse de modă, frumusețe și decorațiuni, în timp ce bărbații se concentrează pe categoriile IT&C și auto.

Cele mai populare categorii de produse sunt IT&C (50%), modă și accesorii (47%), frumusețe și sănătate (42%) și casă & deco (36%). Alte segmente cu potențial ridicat sunt produsele pentru copii (24%), FMCG (24%), călătoriile și experiențele (23%), mâncarea livrată acasă (15%), auto (11%) și asigurările (10%).

Conform sondajului, consumatorii români au un comportament informat și calculat când vine vorba despre ofertele puse la dispoziție de retaileri în perioada de Black Friday. Astfel, 44% spun că urmăresc prețurile înainte de Black Friday, 37% compară ofertele mai multor retaileri, 31% stabilesc bugetul din timp, iar 30% își salvează produsele în coș pentru achiziție rapidă în ziua reducerilor.

Principalele motive de cumpărare sunt: căutarea celor mai bune oferte (53%), înlocuirea produselor planificate (35%), achiziționarea de cadouri pentru sărbători (31%) și accesul la reduceri pentru produse premium (26%).

În ceea ce privește metodele de plată, plățile digitale se consolidează ca principala opțiune a cumpărătorilor. Aproximativ 60% dintre respondenți au declarat că vor alege plata online cu cardul, integrală sau în rate.

De asemenea, plata cu portofelele digitale are o pondere de 7% în opțiunea cumpărătorilor, dintre aceștia tinerii între 20 și 39 de ani fiind cei mai activi utilizatori ai metodelor moderne de plată, precum Apple Pay, Google Pay sau Click to Pay.