Black Friday la bilete de avion: Ce companii aeriene oferă reduceri anul acesta

Trei companii aeriene din România şi Republica Moldova pun la dispoziţie, de Black Friday, bilete de avion şi vouchere la preţuri promoţionale pentru zboruri operate către mai multe destinaţii din Europa, dar şi pentru achiziţia de servicii, transmite Agerpres.

Astfel, operatorul HiSky a anunţat, într-un comunicat, că până la finalul zilei de vineri, toate biletele de avion cumpărate de pe site-ul oficial al companiei beneficiază de o reducere de 30% din tariful de bază, folosind codul promoţional „BLACKFRIDAY. Promoţia se aplică tuturor zborurilor din propria reţea, fără nicio restricţie privind perioada de călătorie sau destinaţia aleasă.

Compania operează zboruri regulate din Bucureşti, Chişinău, Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea, Iaşi şi Baia Mare, către 27 de destinaţii directe, inclusiv New York şi, din iunie 2026, Chicago, al doilea oraş american din reţea. De asemenea, printre cele mai populare rute europene se află: Paris, Frankfurt, Dublin, Londra, Milano, Veneţia, Barcelona, Malaga, Tel Aviv şi Istanbul, completate de zborurile interne, care leagă capitala de principalele oraşe din ţară.

La rândul său, compania aeriană AnimaWings a anunţat punerea în vânzare a peste 10.000 de bilete la preţuri reduse, începând de la 39,99 euro/sens, pentru zboruri interne şi internaţionale, cu ocazia Black Friday 2025.

Biletele pot fi rezervate până pe data de 10 noiembrie (ora 23:59), pentru călătorii efectuate între 1 noiembrie – 15 decembrie 2025 şi 15 ianuarie – 25 septembrie 2026, în limita locurilor disponibile.

Pasagerii pot beneficia de tarife speciale, împărţite pe trei categorii: de la 39,99 euro/persoană/sens – pentru toate rutele interne operate între Bucureşti şi Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Suceava, Timişoara, precum şi pentru ruta internaţională Stockholm – Bucureşti (ARN-OTP); de la 49,99 euro/persoană/sens – promoţia include zborurile Bucureşti – Istanbul, Cluj-Napoca – Istanbul şi Bucureşti – Praga; cu preţuri de la 59,99 euro/pers/sens – pasagerii pot zbura din Craiova şi Timişoara spre Istanbul, din Istanbul către Bucureşti şi Cluj-Napoca, precum şi pe rutele Praga – Bucureşti, Bucureşti – Paris (CDG) şi retur, Bucureşti – Stockholm (ARN) şi Bucureşti – Tel Aviv (TLV).

Operatorul aerian naţional TAROM oferă reduceri pentru 7.900 de vouchere, pe platforma eMag, ce pot fi utilizate la achiziţia de bilete de avion şi de servicii adiţionale (bagaj suplimentar, loc preferenţial, transport animale etc.) pentru zborurile regulate ale operatorului.

Conform unui comunicat de presă, aceste vouchere sunt aplicabile pe orice cursă a companiei, fie pe rute interne, fie internaţionale, permiţând accesul pentru călătoriile planificate în intervalul 15 ianuarie 2026 – 15 decembrie 2026 (data de retur).