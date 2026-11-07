Black Friday eMAG 2026. S-a depășit miliardul de lei. Un județ din Oltenia s-a aflat pe primul loc la valoarea medie a comenzii pentru al doilea an la rând

eMAG a înregistrat vânzări de un miliard de lei vineri, 6 noiembrie, de Black Friday, transmite compania. În total, peste 4.1 milioane de produse au fost comandate de către peste 714.000 de clienți.

Recordul de vineri marchează o creștere cu 55 de milioane de lei față de anul trecut, fiind vândute cu 600.000 de produse în plus față de 2025, informează eMAG.

„Black Friday rămâne cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, iar rezultatele zilei ne arată că am pregătit o ofertă care a răspuns nevoilor și așteptărilor clienților. Clienții au cumpărat produsele electronice și electrocasnice la discount și, surprinzător, au pus în coșul de cumpărături un număr mare de produse diverse de utilizare zilnică, ceea ce arată că oamenii s-au obișnuit să cumpere online tot ce au nevoie. Cumpărăturile de zi cu zi și asigurările RCA au contribuit semnificativ la depășirea pragului de un miliard, pe lângă achizițiile tradiționale de Black Friday”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Cifrele celei de-a 16-a ediții de Black Friday la eMAG

S-au vândut 39.600 de bilete la festivaluri (Beach, Please!, NIBIRU, Nostalgia, Summer Well și Electric Castle) de peste patru ori mai multe decât anul trecut. Stocul de 350 de bilete la festivalul Beach, Please!, disponibile la prețul de 1 leu, redus de la 712 lei, s-a epuizat în doar 22 de secunde.

322 de tone de detergent de rufe și capsule pentru mașina de spălat vase, 159 de tone de cafea, 195.000 de suplimente alimentare și vitamine și 595 de tone de hrană pentru animalele de companie

Printre categoriile care au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri față de ediția precedentă s-au numărat:

alimentele neperisabile (+67,4%)

consumabilele medicale (+52,8%),

produsele de îngrijire și înfrumusețare (+26,6%)

produsele de igienă (+25,6%) și suplimentele alimentare (+23,8%).

În același timp, eMAG semnalează o creștere uriașă a interesului pentru asigurările RCA (de cinci ori mai mare ca în 2025), iar la asta a contribuit faptul că acestea au putut fi cumpărate în rate cu dobândă zero a contribuit la creșterea interesului pentru această categorie de servicii.

Black Friday eMAG 2026. Ce produse speciale s-au vândut

17,4 kilograme de aur, argint și monede, de aproape trei ori mai mult decât anul trecut

1.489 de pachete turistice

10.936 de comenzi din categoria sănătate.

36 de comenzi pentru automobile, în creștere cu 33% față de ediția precedentă.

Topul județelor după valoarea medie a comenzii

Este al doilea an la rând în care doljenii se află în fruntea clasamentului, cu o valoare medie a

comenzilor de peste 1.500 de lei per client, urmați de locuitorii din Ilfov, Constanța, Prahova și Giurgiu, unde valoarea medie a comenzilor a depășit 1.400 de lei per client.

Dolj – 1.501 lei

Ilfov – 1.496 lei

Constanța – 1.467 lei

Prahova – 1.442 lei

Giurgiu – 1.435 lei

Top categorii de produse comandate