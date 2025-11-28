Black Friday la electricitate. Strategia furnizorului cu cele mai mici tarife de pe piață, pentru a atrage și noi clienți / Platforma s-a blocat

Primii 10.000 de consumatori de electricitate care încheie un contract cu Hidroelectrica beneficiază de un preț redus de 0,4 lei pe kWh, a anunțat compania. Inițial oferta era valabilă doar pentru ziua de vineri, 28 noiembrie, însă platforma unde se pot înscrie consumatorii s-a blocat, iar compania a prelungit campania până luni.

Hidroelectrica este cel mai mare și cel mai ieftin furnizor de energie de pe piața românească. Recent, compania a anunțat că a depășit un milion de clienți.

Hidroelectrica a lansat vineri o ofertă limitată pentru clienții casnici, valabilă inițial doar pentru această zi. Prețul energiei active din ofertă este de 0,4 lei/kWh, cu 0,05 lei/KWh mai mic decât prețul pe care îl practică Hidroelectrica în mod normal.

„Start Black Friday la Hidroelectrica! Primele 10.000 de persoane care încheie online un contract de furnizare beneficiază de un tarif special. Doar astăzi, prețul energiei active este de 0,400 lei/kWh (fără TVA)”, a anunțat compania vineri dimineață.

Tariful acordat în cadrul campaniei #HidroFriday nu include tarifele reglementate aferente serviciilor de transport, distribuție, accize, contribuții, TVA sau alte taxe impuse prin legislația în vigoare.

Oferta este valabilă numai pentru clienții casnici care:

nu au un contract activ cu Hidroelectrica pentru locul de consum pe care îl contractează

semnează electronic contractul de furnizare pe o perioadă de 12 luni, prin Portalul Client

finalizează complet procesul de contractare pe 28 noiembrie, până la ora 23:59

obțin validarea automată în sistemul informatic Hidroelectrica



Hidroelectrica a prelungit campania Black Friday până luni

La puțin timp după anunțul Hidroelectrica, platforma unde se pot încheia contracte s-a blocat. Utilizatorii sunt informați că „în acest moment platforma este intens accesată. Vă rugăm să reîncercați!”.

Ulterior, compania a anunțat că prelungește campania până la data de 1 decembrie.

„Hidroelectrica mulțumește tuturor clienților și potențialilor clienți pentru interesul extraordinar manifestat față de oferta specială de Black Friday, ce include un preț al energiei active de 0,40 lei/kWh. Pentru că numărul mare de accesări ne arată din plin dorința românilor de a beneficia de ofertă, Hidroelectrica prelungește durata campaniei până pe 1 decembrie inclusiv”, se arată într-un nou comunicat al companiei.