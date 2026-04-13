Blocada porturilor iraniene, anunțată de SUA, începe în câteva ore. „Amenințările lui Trump sunt foarte ridicole și amuzante”

Armata americană a anunțat că va începe luni blocarea întregului trafic maritim care intră și iese din porturile și zonele de coastă iraniene, după ce negociatorii Teheranului și Washingotnului nu au reușit în weekend să ajungă la un acord pentru a încheia războiul, punând în pericol armistițiul fragil din care s-a scurs o săptămână, notează Reuters.

Discuțiile de la Islamabad, care s-au desfășurat de sâmbătă până duminică dimineața, au reprezentat prima întâlnire directă dintre SUA și Iran din ultimul deceniu și discuțiile la cel mai înalt nivel de la Revoluția Islamică din Iran din 1979.

Negocierile au avut loc la câteva zile după ce marți a intrat în vigoare un armistițiu, menit să pună capăt celor șase săptămâni de lupte care au provocat moartea a mii de oameni în întreaga regiune a Golfului, au blocat aprovizionarea vitală cu energie și au stârnit temeri privind un conflict regional mai amplu.

Comandamentul Central al SUA a declarat că blocada americană, care va începe luni la ora locală 10:00 în Washington (17:00 ora României), va fi „aplicată în mod imparțial împotriva navelor tuturor națiunilor care intră sau părăsesc porturile și zonele de coastă iraniene, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Arab și Golful Oman”.

Navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz către și dinspre porturi non-iraniene nu vor fi împiedicate, a declarat armata SUA. Informații suplimentare vor fi furnizate marinarilor comerciali printr-o notificare oficială înainte de începerea blocadei, a precizat armata americană.

Președintele Donald Trump a declarat duminică că forțele SUA vor intercepta, de asemenea, orice navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului.

„Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea trecere liberă în marea liberă”, a scris Trump pe rețelele de socializare, adăugând: „Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi ARUNCAT ÎN AER!”

Trump a adăugat că Marina SUA va începe să distrugă minele pe care iranienii le-au aruncat în Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie pentru aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu energie.

Răspunsul marinei iraniene

Comandantul marinei iraniene a respins cu dispreț amenințarea lui Donald Trump de a bloca navele care intră sau ies din porturile iraniene începând de astăzi, potrivit postului de televiziune de stat iranian Press TV, citată de Sky News.

Shahram Irani a dat publicității o declarație prin intermediul mass-mediei de stat iraniene, afirmând că marina „urmărește și monitorizează toate mișcările armatei americane agresoare din regiune”.

„Amenințările președintelui american, în urma înfrângerii umilitoare a armatei sale în cel de-al treilea război impus, un blocaj naval asupra Iranului, sunt foarte ridicole și amuzante”, a adăugat el.

Barilul de petrol, din nou peste 100 de dolari

În timp ce datele privind transportul maritim au arătat că trei nave încărcate la maxim cu petrol au trecut prin strâmtoare sâmbătă, petrolierele se fereau de această cale navigabilă luni, înainte de blocada SUA.

Anunțul neașteptat al blocadei americane, combinat cu eșecul negocierilor de la Islamabad din weekend pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, a declanșat un nou val de îngrijorări cu privire la aprovizionarea mondială cu petrol din Golf, notează AFP.

După o perioadă de acalmie din ultimele zile, prețul barilului de petrol a început săptămâna direct peste pragul simbolic de 100 de dolari, înregistrând o creștere de peste 7% pentru țițeiul Brent din Marea Nordului, referința mondială, și de peste 8% pentru WTI, referința americană.

„Trump vrea o soluție rapidă”, a declarat Dana Stroul, fost oficial în cadrul Departamentului Apărării în timpul administrației Biden, care lucrează acum la Institutul Washington pentru Politica Orientului Apropiat.

„Realitatea este că această misiune este dificil de executat singură și probabil nesustenabilă pe termen mediu și lung”, a adăugat Stroul.

„Nicio lecție învățată”

După declarațiile inițiale ale lui Trump de duminică, Garda Revoluționară Islamică a Iranului a avertizat că navele militare care se apropie de strâmtoare vor fi considerate o încălcare a armistițiului și vor lua măsuri în consecință, subliniind riscul unei escaladări periculoase.

Un oficial american a declarat că Iranul a respins apelul Washingtonului de a pune capăt tuturor activităților de îmbogățire a uraniului, de a demonta toate instalațiile majore de îmbogățire și de a transfera uraniul puternic îmbogățit.

Iranul a refuzat, de asemenea, cererile SUA ca Iranul să înceteze finanțarea Hamas, Hezbollah și a Houthi, precum și să deschidă complet Strâmtoarea Ormuz, a adăugat oficialul.

Presa iraniană a declarat că s-a ajuns la un acord cu privire la o serie de chestiuni, dar strâmtoarea și programul nuclear al Iranului au reprezentat principalele puncte de blocaj.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat că Iranul s-a confruntat cu „maximalism, schimbarea regulilor jocului și blocadă” când se afla la doar câțiva centimetri distanță de un „Memorandum de înțelegere de la Islamabad”.

„Nicio lecție învățată”, a adăugat el. „Buna voință naște bună voință. Dușmănia naște dușmănie.”

Recunoaștere rară a lui Trump

Chiar dacă armistițiul se menține, mulți analiști se așteaptă ca fluxurile de energie din Golful Persic să revină la normal abia după o perioadă de timp, ceea ce va însemna prețuri mai mari la combustibil și o inflație mai puternică pentru economia globală.

Trump a declarat în cadrul emisiunii „Sunday Briefing” de la Fox News că prețurile petrolului și benzinei ​ar putea rămâne ridicate până la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, o recunoaștere rară a potențialelor repercusiuni politice ale războiului.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, a postat pe rețelele sociale o hartă cu prețurile benzinei din zona Washingtonului, însoțită de comentariul: „Bucurați-vă de cifrele actuale de la pompă. Cu așa-numitul «blocaj». În curând veți avea nostalgie după benzina de 4–5 dolari.”

Mai multe negocieri?

Trump a spus că crede că Iranul va continua să negocieze și a calificat discuțiile de la Islamabad drept „foarte prietenoase”.

„Cred cu adevărat că vor veni la masa negocierilor, pentru că nimeni nu poate fi atât de prost încât să spună: «Vrem arme nucleare», iar ei nu au niciun atu”, a spus el.

Dar câteva ore mai târziu, președintele SUA a declarat că nu-i pasă dacă un Iran „disperat” se va întoarce la masa negocierilor.

„Dacă nu se întorc, nu mă deranjează”, le-a spus Trump jurnaliștilor duminică seara, după ce s-a întors în zona Washingtonului din Florida.

Qalibaf a acuzat SUA că nu au câștigat încrederea Teheranului, în ciuda faptului că echipa sa a oferit „inițiative orientate spre viitor”.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, care a discutat despre negocieri într-o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, a spus că Teheranul dorește „un acord echilibrat și echitabil”.

„Dacă Statele Unite revin la cadrul dreptului internațional, ajungerea la un acord nu este departe”, i-a spus el lui Putin, a raportat presa de stat iraniană.