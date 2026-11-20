Imobilul construit în orașul Lyon are 23 de apartamente și este proiectat să mențină temperaturi cuprinse între 20-22 de grade Celsius iarna și 26-28 de grade pe timp de vară. Dezvoltatorul estimează că soluția ar putea reduce facturile la energie cu până la 80%, relatează Euronews.

O clădire rezidențială concepută pentru a menține o temperatură confortabilă fără utilizarea obișnuită a aparatelor de aer condiționat sau a sistemelor de încălzire a fost inaugurtă în orașul francez Lyon. Imobilul, numit „Esential”, are șapte etaje și 23 de apartamente.

Clădirea a fost construită cu materiale cu o capacitate de a acumula și a elibera treptat energia termică. Astfel, pereții au o grosime de 61 de centimetri, aproape dublă față de cea obișnuită în Franța.

Cum e folosită căldura produsă de locatari

Structura include cărămizi ceramice cu goluri, beton, vată de sticlă și tencuială pe bază de var, pentru limitarea pierderilor de căldură.

Totodată, clădirea folosește și energia termică pe care locatarii o produc atunci când gătesc sau folosesc aparatele electrocasnice.

Temperatura este reglată și prin intermediul unor jaluzele automate, care reacționează la condițiile meteorologice și contribuie la controlul luminii solare și a ventilației.

Totuși, clădirea nu este complet lipsită de sisteme de încălzire. Apartamentele dispun de instalații auxiliare care pot fi folosite în situațiile extreme sau după o perioadă îndelungată de neocupare.

Potrivit dezvoltatorului Nexity, sistemul poate reduce prețul facturilor cu până la 80%.

Poate fi o soluție aplicată pe scară largă?

În ciuda reducerii la facturi, investiția este una considerabilă. Clădirea a costat cu 15% mai mult. De astfel, consilierul metropolitan Renaud Payre consideră că tehnologia este prea costisitoare și complexă pentru a fi aplicată pe scară largă.

„Desigur, poate să fie o sursă de inspirație”, a spus el.

În opinia sa, renovarea energetică a clădirilor existente rămânând o soluție mai accesibilă.