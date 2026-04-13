Avertismentul emis de Marina SUA, cu puțin timp înainte de intrarea în vigoare a blocadei asupra porturilor Iranului

Un avion de vânătoare F/A-18F Super Hornet al Marinei SUA aterizează pe puntea de zbor a portavionului din clasa Nimitz USS Abraham Lincoln în cadrul operațiunii „Epic Fury”, pe 29 martie 2026. FOTO: Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia

Armata americană a avertizat că orice navă care intră sau iese fără permisiune din zona blocadei care va fi instituită în curând asupra porturilor iraniene va fi „supusă interceptării, devierii și capturării”, relatează Sky News și The Guardian.

16:50

Portavionul USS Abraham Lincoln și două distrugătoare, zărite în apropierea Golfului Oman

BBC News scrie că a analizat imaginile din satelit pentru a afla ce nave de război ale Marinei SUA se află în Orientul Mijlociu, după ce președintele Trump a anunțat că blocada navelor care au legătură cu Iranul va intra în vigoare astăzi la ora 14:00 GMT (15:00 ora României).

Imaginile din satelit de sâmbătă surprind portavionul USS Abraham Lincoln poziționat la marginea estică a Golfului Oman, la aproximativ 200 de kilometri sud de coasta iraniană.

Aceasta este cea mai apropiată poziție de Golful Oman care a fost observată pentru portavionul USS Abraham Lincoln – o navă de război cu propulsie nucleară – de la începutul conflictului și până acum.

Alte două nave de război din apropiere, vizibile în imagini, au dimensiuni și forme similare cu distrugătoarele cu rachete ghidate ale Marinei SUA.

Cel mai probabil, acestea fac parte din grupul de luptă al portavionului Lincoln, notează BBC News.

Știrea inițială: Armata SUA va impune o blocadă în Golful Oman și Marea Arabiei, la est de Strâmtoarea Ormuz, care se va aplica întregului trafic naval, indiferent de pavilionul sub care se află navele, a anunțat luni Comandamentul Central al SUA într-o notă adresată navigatorilor, consultată de Reuters.

Nota precizează că blocada va intra în vigoare luni, la ora 14:00 GMT (17:00, ora României).

„Orice navă care intră sau iese din zona blocată fără autorizație este pasibilă de interceptare, deviere și capturare”, a avertizat Comandamentul Central al SUA.

„Blocada nu va împiedica tranzitul neutru prin Strâmtoarea Ormuz către sau dinspre destinații non-iraniene”, a precizat conducerea armatei americane.

Blocada „cuprinde întreaga coastă iraniană, incluzând, dar fără a se limita la porturi și terminale petroliere”, se menționează în notă, adăugându-se că transporturile umanitare, inclusiv alimente, provizii medicale și alte bunuri esențiale, vor fi permise, sub rezerva inspecției.

Președintele american Donald Trump a anunțat, inițial, pe rețelele de socializare, că Marina SUA va împiedica „toate fără excepție” navele să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, însă armata americană a precizat ulterior că va aplica blocada „în mod imparțial” asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene.

Teheranul a amenințat că va riposta asupra porturilor vecinilor săi din Golf, după ce discuțiile din weekend nu au reușit să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului, punând în pericol încetarea focului.

Armata iraniană amenință: „Niciun port din Golful Persic și din Marea Arabiei nu va mai fi în siguranță”

Tot luni, armata iraniană a afirmat că blocada navală americană, care urmează să înceapă mai târziu, este „ilegală” și constituie un act de piraterie, avertizând totodată că niciun port din Golf nu va fi în siguranță dacă porturile sale sunt amenințate, a relatat AFP.

„Restricțiile impuse de America criminală asupra navigației maritime și tranzitului în apele internaționale sunt ilegale și constituie un exemplu de piraterie”, a transmis comandamentul forțelor armate iraniene, Khatam Al-Anbiya, într-un comunicat citit la televiziunea de stat.

„Dacă securitatea porturilor Republicii islamice din apele Golfului Persic și ale Mării Arabiei este amenințată, niciun port din Golful Persic și din Marea Arabiei nu va mai fi în siguranță”, a adăugat comandamentul iranian, potrivit Agerpres.

Operațiune militară de amploare

O blocadă navală impusă Iranului de către SUA este o acţiune militară majoră, de durată nedeterminată, care ar putea declanşa noi represalii din partea Teheranului şi ar putea pune o presiune enormă asupra unui armistiţiu deja fragil, spun experţii consultaţi de Reuters.

Scopul final al operaţiunii, a spus Trump, ar fi să se exercite presiune asupra Iranului pentru a pune capăt închiderii efective a Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă îngustă, dar esenţială pentru aproximativ 20% din petrolul mondial. Toate ţările au fost afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz, cu excepţia celor care îşi asigură trecerea în siguranţă de la Teheran.

Dacă strategia lui Trump va avea succes, acesta ar elimina cea mai mare pârghie pe care Iranul o are în negocierile cu Statele Unite şi ar redeschide strâmtoarea pentru comerţul global, ceea ce ar putea duce la scăderea preţurilor petrolului.

Însă, potrivit experţilor consultați de agenția internațională de presă, o blocadă este un act de război care necesită un angajament pe termen nelimitat al unui număr semnificativ de nave de război, notează News.ro.

„Trump vrea o soluţie rapidă. Realitatea este că această misiune este dificil de executat singur şi probabil nesustenabilă pe termen mediu şi lung”, a declarat Dana Stroul, fost înalt funcţionar al Pentagonului în timpul administraţiei Biden, care lucrează acum la Institutul Washington pentru Politica Orientului Apropiat.

Armata SUA nu a oferit încă detalii de bază despre blocadă, inclusiv câte nave de război americane o vor aplica, dacă vor fi utilizate avioane de luptă şi dacă vreun aliat din Golf va contribui la acest efort. Comandamentul Central a refuzat să răspundă solicitărilor de comentarii.

Cu suficiente nave de război, Marina SUA ar putea institui un blocaj care să intimideze multe petroliere comerciale, împiedicându-le să încerce să treacă cu petrol iranian, spun experţii.

Dar ar fi Statele Unite pregătite să abordeze şi să confişte – sau chiar să avarieze sau să scufunde – navele care încearcă să spargă blocada? Ce s-ar întâmpla dacă acestea transportă petrol pentru China, o putere majoră, sau pentru parteneri ai SUA, precum India sau Coreea de Sud? Şi ce ar face Iranul?

Amiralul în rezervă Gary Roughead, fost şef al operaţiunilor navale americane, a avertizat că Iranul ar putea trage asupra navelor din Golf sau ar putea ataca infrastructura statelor din Golf care găzduiesc forţele americane.

„Sincer, cred că dacă începem să facem asta, Iranul va avea o oarecare reacţie”, a spus Roughead.

Ameninţările Iranului la adresa transportului maritim au cauzat o creştere vertiginoasă a preţurilor globale la petrol cu aproximativ 50% de când SUA şi Israelul au declanşat războiul, pe 28 februarie.

Duminică, Trump a spus că preţul petrolului şi al benzinei ar putea rămâne ridicat în Statele Unite până la alegerile intermediare din noiembrie, care ar putea duce la pierderea controlului asupra Congresului american de către republicanii lui Trump, în cazul unei reacţii negative din partea opiniei publice. Războiul este deja nepopular.

Problema prețului benzinei

Frustrat de refuzul Iranului de a pune capăt războiului în condiţiile sale, Trump a sugerat duminică şi posibilitatea reluării atacurilor americane în interiorul Iranului, menţionând fabricile de rachete ca o posibilitate.

Senatorul american Mark Warner din Virginia, liderul democraţilor din Comisia de Informaţii a Senatului, a pus la îndoială strategia, menţionând că Iranul ar putea trimite ambarcaţiuni rapide pentru a mina strâmtoarea sau pentru a amplasa bombe împotriva tancurilor petroliere.

„Cum ar putea asta să reducă vreodată preţurile la benzină?”, s-a întrebat Warner în emisiunea „Face the Nation” de la CBS.

Mii de atacuri militare americane au slăbit grav armata iraniană. Dar analiştii spun că Teheranul a ieşit din conflict ca o problemă supărătoare pentru Washington, cu o conducere mai intransigentă şi un stoc ascuns de uraniu puternic îmbogăţit.

Tot duminică, Trump a ameninţat că orice iranian care trage asupra navelor „va fi ARUNCAT ÎN IAD!”

Gărzile Revoluționare Iraniene au răspuns cu o declaraţie în care au avertizat că navele militare care se apropie de strâmtoare vor fi considerate o încălcare a armistiţiului şi vor fi tratate cu asprime şi hotărâre, ceea ce indică riscul unei escaladări periculoase.

Dana Stroul a spus că rezolvarea crizei va necesita un efort internaţional pe termen lung. „Pe termen lung, această problemă va trebui rezolvată prin diplomaţie şi voinţă politică internaţională”, a subliniat ea.