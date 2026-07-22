Blocajul din Ormuz tinde să se extindă pe o altă cale maritimă esențială. Vasele comerciale au început să facă cale întoarsă de teama atacurilor

Cel puţin nouă nave comerciale au făcut cale întoarsă în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb sau în Marea Roşie după ameninţarea rebelilor houthi de a impune o blocadă maritimă asupra Arabiei Saudite, potrivit datelor de monitorizare maritimă analizate miercuri de AFP, preluată de Agerpres.

Anunţul rebelilor yemeniţi susţinuţi de Iran a provocat temeri privind perturbări importante în traficul maritim prin Bab el-Mandeb, strâmtoare aflată la extremitatea sudică a Mării Roşii şi utilizată pentru a lega Asia de Europa prin Canalul Suez.

Potrivit site-ului de monitorizare maritimă Kpler, trei dintre navele în cauză au încărcat produse petroliere la terminalul saudit Yanbu, în Marea Roşie.

Acest port a devenit crucial pentru exporturile de hidrocarburi ale regatului după blocarea strâmtorii Ormuz de către Iran, drept răspuns la loviturile americane.

Înainte de a schimba cursul, două nave afişau prin semnalul emis destinaţii în China – Qinzhou şi Tianjin – şi o alta în India (New Mangalore). Toate trei şi-au inversat traiectoria marţi în timp ce se îndreptau către sud, în direcţia Bab el-Mandeb. Una dintre ele a făcut din nou cale întoarsă câteva ore mai târziu şi şi-a continuat miercuri drumul spre strâmtoare.

Celelalte şase nave se aflau de cealaltă parte a strâmtorii, în Golful Aden sau în Marea Arabiei, atunci când au făcut cale întoarsă.

Este vorba despre două portcontainere, un transportator de autovehicule, un cargou şi două petroliere, dintre care unul transporta o încărcătură provenită din Emiratele Arabe Unite. Trei dintre aceste ambarcaţiuni şi-au reluat apoi drumul spre Bab el-Mandeb.

În pofida ezitărilor şi schimbărilor de direcţie, traficul continuă în strâmtoarea Bab el-Mandeb. Un total de 44 de nave au traversat-o pe 20 iulie, ziua anunţării blocadei, potrivit Kpler. În cele cinci zile precedente, numărul maximum de treceri pe zi a fost de 53 şi minimul de 30.