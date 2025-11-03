Blocajul pe pensiile magistraților continuă. Ce e dispus Bolojan să negocieze

Reforma pensiilor magistraților rămâne una dintre problemele care crează tensiuni în coaliție. Curtea Constituțională a decis că legea pe care premierul Bolojan este neconstituțională pe 20 octombrie. Guvernul așteaptă motivarea deciziei, PSD cere formarea unui grup de lucru, iar președintele Nicușor Dan vrea ca problema să fie rezolvată cât mai repede.

Președintele interimar al PSD a spus luni la Parlament că va cere din nou formarea unui grup de lucru, chiar dacă a fost refuzat de două ori deja de ceilalți membri ai coaliției l-au refuzat.

Grupul, după cum explică Grindeanu, are ca scop dialogul cu magistrații, care să vină cu o lege pe care coaliția poate să o accepte sau nu, „fiindcă e o decizie politică”.

„Cred că mâine, dacă nu chiar azi, se împlinesc două săptămâni de la decizia CCR de respingere a acelei legi și de două săptămâni batem pasul pe loc. În schimb, termenul de 28 noiembrie rămâne”, a afirmat el.

28 noiembrie este termenul impus de Comisia Europeană până la care trebuie să fie adoptată reforma pensiilor magistraților. Oficiali ai Guvernului au încercat să prelungească termenul, dar nu au reușit.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), apropiat de Ilie Bolojan a declarat tot luni, că dintr-o discuție pe care a avut-o în urmă cu câteva zile cu premierul a reieșit că este dispus să negocieze perioada de tranziție, dar nu și cuantumul pensiei.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu premierul am înțeles că există flexibilitate pe perioada de tranziție, pentru a depăși cei 10 ani. Legat de cuantum, am înțeles că nu”, a spus Abrudean.

În replică, Sorin Grindeanu s-a declarat bulversat de faptul că premierul este de acord cu negocierea prevederilor legii.

„Nu mai mergem pe faptul că trebuie să nu negociem, că noi nu negociem pensii, că nu sunt alte categorii? Nu mai mergem pe ideea asta? Nu mai e valabilă? Eu sunt cel puțin contrariat în acest moment, fiindcă în urmă cu vreo 10 zile, când eu am avut o întâlnire fără să discut niciun fel de amănunte legate de perioade de tranziție, de cuantum și de toate celelalte, am fost atacat, toporizat, dacă vreți, în toate felurile, că negociez cu Justiția și fac fel și fel, nefăcând lucrul ăsta”, a spus președintele PSD făcând referire la întâlnirea pe care a avut-o cu reprezentanții magistraților.

Cine trebuie să plătească dacă pierdem banii?

După ce mai mulți lideri PSD, inclusiv Sorin Grindeanu, au declarat că dacă România pierde 231 de milioane de lei pentru că nu a implementat reforma pensiilor magistraților, Bolojan trebuie să plătească politic.

„Dacă se încăpățânează (n.red. Ilie Bolojan) să meargă la fel, cu aceeași lege care a fost deja declarată neconstituțională și care știm că va fi declarată neconstituțională, și nu acceptă o altă formă de lege, atunci trebuie să își asume din punct de vedere politic acest lucru și să plece. Dacă până la data de 28 noiembrie, când este acel termen care ne face să pierdem fonduri europene, această lege nu trece, automat cineva trebuie să își asume politic acest eșec, că s-au pierdut fondurile europene”, a declarat Lia Olguța Vasilescu pe 28 octombrie.

Apoi, Sorin Grindeanu i-a dat dreptate Olguței Vasilescu și a spus într-o conferință de presă că dacă dintr-un „orgoliu nemăsurat” legea va pica din nou la CCR, cineva trebuie să plătească.

Înschimb, Abrudean a spus luni că Ilie Bolojan nu are motive să plece acasă și că cei care amână decizie sunt cei care vor trebui să plătească:

„Ilie Bolojan nu are motive să plece acasă câtă vreme el a fost principalul susținător al acestei legi care într-adevar a fost declarată neconstituțională de CCR. Premierul vine cu o altă propunere legislativă, sperăm cât de repede, care va trebui să fie susținută. Toți cei care se fac vinovați de lipsa de decizie și de fermitate într-un subiect atât de sensibil. O să vedem cine sunt la momentul respectiv. Premierul a fost cât se poate de clar. Și în intenție și în principiile pe care le-a promovat, deci nu cred că are niciun motiv premierul să fie răspunzător pentru un astfel de eșec”, a spus președintele Senatului.

În același timp, potrivit informațiilor HotNews, președintele Nicușor Dan vrea ca problema să fie rezolvată cât mai repede, însă nu exclude riscul de a pierde banii europeni.

Ce variante are Guvernul

Este de așteptat ca motivarea Curții, pe care o așteaptă premierul Bolojan, să vină săptămâna aceasta. Pe de o parte, Ilie Bolojan vrea să reia tot procesul pentru a-și angaja din nou răspunderea pentru reformă în Parlament. De data asta, însă, va aștepta avizul de la CSM. Într-un comunicat de presă, CCR a transmis că Guvernul are obligația de a aștepta avizul Consiliului Suprem al Magistraturii, pentru emiterea căruia CSM avea 30 de zile la dispoziție, conform legii.

A doua variantă este adoptarea reformei prin angajarea răspunderii, prin care proiectul propus de Guvern nu poate fi modificat. Dacă e depus în Parlament, trebuie să treacă prin comisiile de specialitate până să ajungă în plenul Camerei Deputaților sau al Senatului. Ceea ce înseamnă că proiectul de lege poate fi modificat dacă amendamentele parlamentarilor sunt acceptate în comisii.

Mâine, subiectul pensiilor magistraților va fi discutat din nou mâine, în ședința coaliției de la ora 14:00.