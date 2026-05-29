Blocul lovit de drone, motiv de atac între partide: PSD vrea demisia lui Miruță și își laudă primarul din Galați / AUR, partidul care a votat împotriva legii pentru doborârea dronelor, cere și el demisii

Grupul senatorilor PSD a cerut demisia lui Radu Miruță, într-un mesaj, care a fost urmat la scurt timp de un comunicat al partidului care făcea apel către „toate formațiunile politice” să nu fie „confruntări interne pe teme de apărare națională”. AUR a cerut și el demisia întregului Guvern și organizarea de alegeri anticipate. PNL și USR au acuzat și ele cele două partide că au blocat măsuri esențiale pentru securitatea națională.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Grupului Parlamentar PSD de la Senat îi cere demisia „definitivă din care a fost deja demis”. În mesaj, PSD acuză că incidentul de la Galați „demonstrează, încă o dată, ce se întâmplă atunci când iresponsabilitatea primează în fața siguranței cetățenilor”.

În timp ce sunt critici la adresa ministrului USR, fiind invocat și fostul ministru din partea aceluiași partid, Ionuț Moșteanu, PSD îl laudă pe primarul său din Galați.

„Transmitem toate felicitările noastre primarului Ionut Pucheanu și autorităților locale dinGalați pentru reacția rapidă, fermă cu care au gestionat această situație critică”, au mai scris social-democrații.

Atacuri la adresa ministrului USR au venit direct și de la vârful PSD. În prima reacție după incident, Sorin Grindeanu a afirmat că Radu Miruță face parte dintr-un guvern demis și că astfel de miniștri „demiși” creează vulnerabilitate pentru țară.

„Ministrul Apărării, Radu Miruță, trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice și să se ocupe cu seriozitate – chiar dacă este demis- de înzestrarea Armatei Române cu echipamente și sisteme eficiente. România are nevoie rapid de un nou guvern format din profesioniști!”, a transmis Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Mai apoi, PSD a dat un comunicat în care face apel către partidele politice „să înceteze confruntările interne și să acționeze unitar, în interesul național”.

„În acest caz, agresorul este Federația Rusă, iar toate partidele au datoria de a lăsa orgoliile politice de-o parte și să acționeze unitar pentru a înlătura urgent riscurile de securitate la care sunt expuși cetățenii români.

Mesajul AUR, care a votat împotriva legii privind doborârea dronelor

Într-un comunicat emis la câteva ore după prăbușirea dronei, AUR cere plecarea regimului care „a devenit un pericol existențial pentru România”. Anterior, și președintele formațiunii, George Simion, a lansat atacuri politice.

„Nu a fost ușor… în al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern LEGITIM să preia conducerea! V-ați demonstrat incapacitatea. Ați fi fost în stare chiar și pentru drona din noaptea asta să dați vina pe noi. Sau pe acest fond să vă instalați premieri care nici măcar câteva procente nu au în votul populației”, a scris liderul AUR, într-un mesaj pe Facebook.

Formațiunea critică actuala guvernare că nu ar fi făcut suficiente investiții în capacități anti-drone și că ar fi făcut achiziții „fără transparență și fără licitații”.

În urmă cu un an și ceva, parlamentarii AUR au votat însă împotriva legii care permitea Armatei doborârea dronelor.

USR și PNL acuză că țara nu este „SAFE” din cauza PSD și AUR

Replica din USR a venit de la președintele partidului.

„Programul SAFE, care include capacități anti-drone, ne protejează. Cine îl blochează este complice”, a scris Fritz pe Facebook, făcând referire la faptul că ordonanța pentru acest program a fost atacată de AUR, prin Avocatul Poporului, și de Sorin Grindeanu, în calitatea sa de președinte al Camerei Deputaților, la începutul lunii.

Tot despre blocajul privind programul SAFE a vorbit și premierul Bolojan. El a a scris pe Facebook despre „piedici iresponsabile, de toate felurile, puse de cei care ignoră, nu înțeleg sau nu sunt deranjați de pericolul pe care îl reprezintă Rusia”.

Totodată, eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan numește direct PSD și AUR, partide pe care le acuză că au colaborat în contestarea programului european de apărare.

„Tocmai într-un moment în care amenințarea Rusiei se vede direct la granițele noastre și chiar pe teritoriul României, PSD și AUR aleg să blocheze un program european care contribuie la consolidarea capacității de apărare a României.”, a scris Mureșan pe Facebook.

Replicile PSD și AUR

Ulterior, PSD, într-un comunicat, a spus că „PSD respinge categoric și condamnă declarațiile (…) care invocă sesizările la Curtea Constituțională în privința legislației SAFE, pentru a pasa propria răspundere pentru eșecul sistemului de apărare al României.”

Partidul susține că sesizarea lui Sorin Grindeanu la CCR are drept singur rol eliminarea incertitudinilor legislative.

La rândul său, AUR a spus într-un comunicat că „în loc să își asume responsabilitatea, politicienii regimului au ales în mod aberant și diversionist să arunce vina asupra AUR”

„Însă ei au puterea de decizie, nu AUR. Este responsabilitatea lor să ia măsuri pentru asigurarea securității naționale, pentru protejarea vieții și proprietăților românilor. AUR nu are nicio putere”, susține partidul lui Simion.