BNR lansează două monede cu tema „Steaua București – 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni”

Helmuth Duckadam după meciul Steaua - Barcelona din Sevilla, 7 mai 1986. Foto: Fernando Ricardo / AP / Profimedia

Începând cu miercuri, 7 mai 2026, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema „Steaua București – 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni”.

Ieri, Preşedintele Nicuşor Dan a conferit „Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Comandor domnului Iordănescu Toma Anghel.

De asemenea, Nicușor Dan a conferit Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler domnului Balint Pele-Gavril, domnului Belodedici Petru Miodrag, domnului Bölöni Ştefan Ladislau, domnului Bumbescu Mihai Adrian-Doru, domnului Iordache Constantin Vasile, domnului Iovan Pavel Ştefan, domnului Lăcătuş Mihai Marius, domnului Majearu Mihai Mihail, domnului Marinescu Mircea Ştefan-Florentin, domnului Petcu Chirea Ştefan, domnului Pistol Constantin Constantin, domnului Piţurcă Petre Victor, domnului Radu Dumitru Marin, domnului Stîngaciu Costică Dumitru, domnului Stoica Gheorghe Tudorel şi domnului Weiszenbacher Ernestin Anton”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

La 7 mai 1986, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán, Steaua Bucureşti a intrat în istoria fotbalului, devenind prima echipă din estul Europei care a cucerit cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Campionilor Europeni, într-o finală disputată împotriva celor de la FC Barcelona. Helmuth Duckadam a ajuns în Cartea Recordurilor după ce a apărat patru lovituri de pedeapsă consecutive, iar trofeul a ajuns la Bucureşti.

Pentru rezervarea pieselor numismatice din argint în vederea achiziționării , BNR anunță că poate fi utilizat acest Formular . Pagina va deveni funcțională începând cu 7 mai 2026, ora 09:00 , iar formularul va fi disponibil în limita stocului destinat rezervărilor online.

Pentru rezervarea pieselor numismatice din tombac cuprat în vederea achiziționării puteți utiliza acest Formular . Pagina va deveni funcțională începând cu 7 mai 2026, ora 09:00 , iar formularul va fi disponibil în limita stocului destinat rezervărilor online.

În cazul în care stocul de monede numismatice destinat rezervărilor online se epuizează, vă informăm că există și posibilitatea achiziționării direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale BNR, fără a fi necesară o rezervare în acest sens, începând cu data lansării emisiunii respective.