BNR se dezice de opiniile lui Eugen Rădulescu. „Mesajele angajaților BNR pe rețelele sociale nu sunt luări de poziții oficiale ale băncii”

Banca Națională reacționează după ce Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Mugur Isărescu, a avertizat, pe Facebook, că viitorul economiei rămâne extrem de incert și că „mașina în care ne aflăm cu toții se îndreaptă cu toată viteza spre zid”. „Mesajele și opiniile exprimate de angajați ai BNR pe conturile personale de pe rețelele sociale nu constituie luări de poziții oficiale ale băncii centrale”, spune Banca Centrală.

Postarea ar putea să-i aducă lui Rădulescu revocarea din funcția de consilier al guvernatorului, spun surse apropiate discuțiilor.

„Pentru informații oficiale ale băncii centrale, recomandăm consultarea canalelor oficiale ale BNR”

Într-un comunicat de marți, Banca Națională spune că „punctele de vedere oficiale ale BNR sunt exprimate exclusiv de către membrii Consiliului de administrație al BNR sau de alți reprezentanți ai băncii centrale care au mandat oficial de comunicare și reprezentare din partea instituției, asumat explicit în momentul expunerii publice”.

Autoritatea monetară mai afirmă că că mesajele și punctele de vedere oficiale ale Băncii Naționale a României sunt comunicate exclusiv prin intermediul canalelor și conturilor oficiale de comunicare ale instituției: website-ul www.bnr.ro, conturile oficiale ale instituției de pe rețelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube.

„Pentru informații și poziții oficiale din partea băncii centrale, recomandăm consultarea exclusivă a canalelor oficiale de comunicare ale BNR și urmărirea declarațiilor exprimate în spațiul public de către reprezentanții BNR care au un mandat oficial de comunicare asumat explicit în momentul expunerii publice”, se mai spune în comunicatul BNR.

„Ieșirea” lui Eugen Rădulescu nu este singulară. În perioada în care era directorul directiei de audit a BNR, Rădulescu, a vorbit despre posibilitatea ca leul „sa se ducă în bălării”. Atunci, reacția lui Isărescu a fost fermă.

„Există o oarecare dificultate în comunicarea cu publicul. Mai apare și riscul ca mass-media să preia ceea ce pentru noi e cel mai puțin important, iar pentru public este cel mai periculos: chestiunea cursului de schimb. Nu se va lua din tot acest efort al nostru de comunicare decât o cifră care se va plimba pe burtierele televiziunilor. Exemplul lui Eugen Rădulescu este notoriu, dar vedeți că este viu și nu l-am excomunicat. N-o să vă dau cifre pentru că asta ar fi singurul lucru pe care l-ați prelua din toată această discuție”, a declarat atunci Mugur Isărescu.

Eugen Rădulescu a scris, luni, pe Facebook, că viitorul economiei românești rămâne extrem de incert, că mai avem doar câteva zile pentru a salva ce se mai poate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și că, dacă nu sunt adoptate legi care trenează deja de 5 ani, atunci vom pierde miliarde de euro.