BNS anunță „proteste împotriva austerității”: „Nu acceptăm ca salariații, din public și privat, să plătească din nou prețul incompetenței și risipei”

Blocul Național Sindical a anunțat că marți „s-a reunit în format hibrid și a adoptat un plan de acțiune ferm ca reacție la angajarea răspunderii Guvernului României pe primul pachet de măsuri de austeritate și la anunțul Cabinetului Bolojan privind următoarele două pachete de reformă”.

„BNS spune clar: NU acceptăm ca salariații, din public și privat, să plătească din nou prețul incompetenței și risipei!”, a scris organizația sindicală, marți, într-o postare pe Facebook.

Potrivit BNS, „planul de acțiune cuprinde:

Calendarul clar al protestelor organizate de federațiile și sindicatele afiliate BNS.

Campania video «Cutia Neagră a Austerității», care va rula pe toate canalele noastre social media – Facebook, Instagram, TikTok, YouTube și LinkedIn – pentru a arăta cum sunt afectați concret lucrătorii de politicile Guvernului.”.

BNS a spus că „proteste împotriva austerității”, după cum le-a numit organizația, vor avea loc în fiecare zi de joi, între orele 10:00-12:00, în fața instituțiilor publice în care are membri de sindicat.

Totodată, pentru joi, 10 iulie, ora 10, este planificat un „protest în fața Ministerului Finanțelor, cu participarea membrilor din Ministerul Finanțelor și ANAF, afiliați la Federația «Solidaritatea»”.

„Invităm liderii și membrii de sindicat din toate domeniile din București să se alăture! În același timp, invităm toți lucrătorii BNS din sectorul bugetar să participe la o acțiune de solidaritate”, se mai arată în comunicat.

BNS a declarat, de asemenea, că vineri, 11 iulie, între 11 și 13, va avea loc un protest în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, organizat de Sindicatul Mureșul din Apele Române (SMAR).

„În curând lansăm «Cutia Neagră a Austerității» – campanie video cu mesaje reale, directe, ale membrilor noștri de sindicat. Austeritatea are un chip, are o voce și are efecte reale – iar ele vor fi făcute publice! Reamintim că, în 6 iulie 2025, BNS a transmis partidelor parlamentare amendamente clare la proiectul privind măsurile fiscal-bugetare – măsuri care vizează reducerea risipei bugetare și întărirea responsabilității fiscale, NU sacrificarea lucrătorilor! Vom continua să luptăm! Alăturați-vă acțiunilor noastre!”, a conchis BNS.