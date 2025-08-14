De ce va crește numărul angajaților Gărzii de Mediu, în ciuda restructurării / Bodycam-uri pentru comisari și imagini din drone folosite ca probă

Guvernul a aprobat în ședința de joi o hotărâre privind reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu (GNM). Deși măsura prevede desființarea mai multor direcții și reducerea pozițiilor de conducere, numărul total de posturi va crește la 942, de la 809 în prezent. Motivul este că România și-a asumat, în planul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), angajarea a 150 de noi comisari cu atribuții de control, un memorandum în acest sens fiind adoptat în luna decembrie de guvernul condus de Marcel Ciolacu.

Până acum GNM avea prevăzute prin lege un număr total de 809 posturi. În urma reducerilor de personal cerute de legea 296/2023 numărul total de posturi a fost tăiat la 792 de posturi, însă pentru a respecta obligația asumată de România în procesul de aderare la OCDE de a mai angaja 150 de noi comisari de control, instituția va ajunge să aibă un total de 942 de posturi în urma restructurării, se arată în nota de fundamentare a actului aprobat joi de Guvern.

În comunicatul transmis după ședința de joi, Guvernul menționează că Direcția Buget, Financiar, Contabilitate și Direcția Achiziții Publice și Logistică se comasează, iar mai multe structuri se desființează.

„Prin această reorganizare se reduce numărul de posturi de conducere de la 72 la 64 de posturi și numărul de subsecretari de stat de la 3 la 2. Totodată, se înființează funcția de secretar general, numit în condițiile legii, în subordinea comisarului general. De asemenea, România s-a obligat să implementeze Planul de măsuri în vederea aderării la OCDE, care prevede și întărirea capacității instituționale a Gărzii Naționale de Mediu”, afirmă Guvernul în comunicatul transmis, citat de Agerpres.

Hotărârea aprobată în ședința de joi, conform comunicatului, „prevede angajarea unui număr suplimentar de 150 de posturi, exclusiv comisari cu atribuții de control, la nivel național, măsură aprobată prin Memorandum în ședința Guvernului în decembrie 2024”.

În plus, pentru a optimiza activitatea de inspecție și control, sunt prevăzute modificări și completări în atribuțiile GNM, astfel încât să existe o corelare cu dispozițiile legale din actele normative primare și eliminarea paralelismelor legislative.

Ministrul Mediului, despre creșterea numărului de angajați la GNM

Ministrul Diana Buzoianu a spus că „întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii Naţionale de Mediu este un obiectiv central” în contextul obligațiilor „ferme” pe care le are țara noastră în procesul de aderare la OCDE.

„Cel mai important este faptul că, prin această hotărâre, instituim cadrul legal şi mijloacele tehnice prin care comisarii vor fi dotaţi cu camere video portabile (bodycam-uri) şi vor putea utiliza imaginile obţinute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancţiunilor, reducând necesitatea deplasărilor suplimentare pe teren. Reforma presupune reducerea numărului de posturi de conducere, dar creşterea efectivelor operative, pentru a asigura un act de control mai eficient şi mai transparent”, a declarat Diana Buzoianu, citată de News.ro.

Potrivit ministrului, prin PNRR a fost modernizată capacitatea de control prin achiziţionarea a 709 camere video purtate pe corp (bodycam-uri), 16 drone, 271 de camere video de bord, opt sisteme de scanare a camioanelor, 16 vehicule speciale de intervenţie şi 43 de autovehicule suplimentare.