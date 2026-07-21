Boeing s-a plâns guvernului american de împrumutul record acordat de UE marelui său rival

Boeing a solicitat guvernului american să exercite presiuni asupra Uniunii Europene pentru a obține transparență în legătură cu un pachet de împrumuturi în valoare de 3 miliarde de euro (3,43 miliarde de dolari) acordat Airbus, relatează Reuters în exclusivitate marți.

Solicitarea adresată guvernului american de a interveni vine în contextul în care Airbus discută despre dezvoltarea unui nou avion în jurul anului 2030, ceea ce ar putea declanșa un nou val de competiție pe piața globală a avioanelor comerciale.

Atât SUA, cât și UE, au obținut victorii parțiale într-o dispută de 17 ani judecată la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), privind acuzațiile reciproce de subvenționare a producătorilor de aeronave.

Conflictul a dus la impunerea unei serii de taxe vamale transatlantice care au afectat și alte industrii decât cea aeronautică, înainte ca administrația de la Washington și Comisia Europeană să convină asupra unui armistițiu pe o perioadă de cinci ani, în 2021.

Armistițiul comercial între SUA și UE a fost prelungit luna aceasta

Armistițiul, care urma să expire pe 6 iulie, a fost prelungit pe termen nedeterminat, în condițiile în care ambele părți încearcă să evite reluarea unui război comercial în sectorul aerospațial.

Însă Boeing a afirmat într-o scrisoare confidențială adresată lui Jamieson Greer, reprezentantului pentru Comerț al SUA, că a fost surprinsă de anunțul din 29 iunie al Băncii Europene de Investiții (BEI) privind acordarea celui mai mare împrumut corporativ din istoria sa către Airbus. BEI este instituția de creditare a Uniunii Europene.

Producătorul american de aeronave a solicitat Biroului Reprezentantului pentru Comerț al SUA (USTR) să ceară Uniunii Europene „o prezentare completă a condițiilor acestui împrumut” și să explice de ce acesta este compatibil cu acordul de armistițiu din 2021, care prevedea un „proces deschis și transparent”.

Ce a spus UE despre împrumutul acordat Airbus și reclamat de Boeing

Boeing a subliniat că anunțul, care includea o primă tranșă de 1 miliard de euro, a fost făcut la doar patru zile după ce Uniunea Europeană a adoptat decizia de a prelungi acordul de suspendare a măsurilor comerciale.

„Cel puțin, momentul acordării acestui împrumut este surprinzător”, a afirmat Boeing în scrisoarea sa, obținută de jurnaliștii agenției Reuters.

BEI a precizat că finanțează anual mii de companii și a respins acuzațiile potrivit cărora Airbus ar fi beneficiat de un tratament preferențial.

„Este un împrumut obișnuit, purtător de dobândă, care face parte din activitatea generală de finanțare a BEI”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.