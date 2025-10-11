Miliardarul Peter Thiel, susținător al lui Trump, vorbește despre „legionari ai Antihristului”, în prelegeri secrete. Exemplele oferite

Activista pentru climă Greta Thunberg şi toţi cei care resping progresele inteligenţei artificiale sunt „legionarii Antihristului”, a susţinut miliardarul Peter Thiel, influent investitor în tehnologie din Silicon Valley, relatează The Guardian și AFP, citată de News.ro.

În ultima lună, Thiel a găzduit o serie de patru conferințe în centrul orașului San Francisco, filozofând despre cine ar putea fi „Antihristul” și avertizând că vine „Armaghedonul”, notează The Guadian. Seria de conferinţe a fost făcută cu uşile închise, dar extrase din declarații s-au scurs în presa americană.

Miliardarul conservator, care se descrie ca un „creștin ortodox de mică importanță”, consideră că vestitorul sfârșitului lumii ar putea fi deja printre noi și că aspecte precum agențiile internaționale, ecologismul și restricțiile privind progresul tehnologiei ar putea accelera ascensiunea acestuia.

Thiel mai spune că cei care propun limitarea progresului tehnologic riscă să provoace distrugerea Statelor Unite şi să conducă la o eră de totalitarism mondial.

„În secolul XXI, Antihristul este un luddit care vrea să oprească orice formă de ştiinţă”, a declarat el, făcând referire la mişcarea luddită, o campanie antitehnologică din începutul secolului XIX împotriva războaielor de ţesut din Anglia, preludiu al revoluţiei industriale.

„Astăzi, acest lucru corespunde unor persoane precum Greta sau Eliezer”, a adăugat Thiel în cadrul conferinţei inaugurale din 15 septembrie, referindu-se la activista suedeză Greta Thunberg şi la vocea critică a AI Eliezer Yudkowsky.

Potrivit miliardarului, figura biblică a Antihristului nu corespunde în zilele noastre cu cea a unui geniu malefic al tehnologiei, ci cu cineva care avertizează în mod constant asupra ameninţărilor existenţiale reprezentate de AI şi care solicită o reglementare strictă a sectoarelor inovatoare.

Aceste conferinţe, deşi nu erau publice, au stârnit o mare curiozitate în San Francisco, ilustrând atât progresul puternic al naţionalismului creştin în Statele Unite, cât şi intensificarea luptei liderilor din Silicon Valley împotriva reglementării AI, de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, subliniază sursa citată.

Cine este Peter Thiel

Thiel, cofondator al puternicei companii de analiză a datelor în timp real Palantir, a fost singura personalitate importantă din Silicon Valley care l-a susţinut pe Donald Trump încă din campania sa din 2016. Cu Trump are legături strânse și i se atribuie meritele pentru propulsarea lui JD Vance în funcția de vicepreședinte.

După ce și-a făcut averea ca cofondator al PayPal, a contribuit personal la Facebook ca primul investitor extern, precum și la SpaceX, OpenAI și altele prin firma sa de investiții, Founders Fund.

Palantir, pe care a cofondat-o, a câștigat contracte guvernamentale în valoare de miliarde de dolari pentru a crea software pentru Pentagon, Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA și Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie, notează The Guardian.