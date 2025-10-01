Bogdan Ivan: „Blocați de moluște”. Motivele pentru care construcția hidrocentralelor trenează

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat la Antena 3 că, atunci când au început lucrările la hidrocentrale, în acele zone nu erau arii protejate. „Au venit nişte oameni foarte inspiraţi la Ministerul Mediului, au găsit nişte moluşte pe undeva şi au început să deseneze”, a spus Ivan, citat de News.ro.

Bogdan Ivan a declarat, miercuri seară, că în nouă luni trebuie să scadă preţul la electricitate pentru consumatorul final.

„Din punctul meu de vedere, în aproximativ jumătate de an, nouă luni ar trebui să stabilizăm, să mai scădem preţul la consumatorul final (…) Am venit cu un document care va fi discutat săptămâna aceasta într-un grup interministerial cu premierul României şi îl pregătim să introducem în CSAT, prin care arăt riscurile pe care le are România dacă nu introduce noi capacităţi de producţie şi să scoatem afară toate aberaţiile, care unele sunt de mediu, unele sunt de tehnică, în care nişte funcţionari trimit clarificări cu numele unui peşte, care ar trebui să fie scris într-un fel sau nu, în alt fel, tocmai pentru a scurta cu cel puţin jumătate timpii în care începem proiecte strategice de energie”, a afirmat ministrul Energiei.

El a precizat că, atunci când a început construcţia hidrocentralelor, acolo nu erau arii protejate, acestea fiind „desenate” ulterior.

„Pentru hidrocentralele începute acum 30 de ani s-au desenat zonele de arii protejate. Când au început, nu erau în arii protejate. Au venit nişte oameni foarte inspiraţi la Ministerul Mediului, au găsit nişte moluşte pe undeva şi au început să deseneze. Şi oamenii care se uită acum la noi, oamenii care poate au 1.500-2.000 de lei pensie sau venituri foarte mici se gândesc, pe bună dreptate, cum Dumnezeu plătesc o energie atât de scumpă, în condiţiile în care România poate să facă pe hidro încă 370 de megawaţi capacitate instalată şi sunt blocaţi de moluşte”, a declarat Bogdan Ivan.

El a explicat că scopul său nu este soluționarea disputelor pe cale juridică, ci adoptarea unei legislații care să includă infrastructuri din domeniul energiei printre obiectivele de siguranță națională.

„Nu o să stau să accept explicaţii de doi lei. Eu nu mă duc la războaie cu ONG-uri, să intru în bălăcăreala respectivă, nu. Eu fac cadrul legal prin care toate proiectele astea, de la centralele pe gaz, la centralele nucleare, la centralele hidro să fie incluse în obiective de siguranţă naţională”, a transmis ministrul Energiei.