Bolojan a fost întrebat dacă a căzut „de fazan” când a acceptat să fie premier

Fostul premier Ilie Bolojan a dezvăluit, într-un interviu acordat Profit.ro, că a existat, în 2025, un moment când renunțase să fie premier. El a fost întrebat dacă crede că a căzut „de fazan” pentru că a acceptat funcția.

Ilie Bolojan a povestit că în 2025, după multe runde de negocieri, inclusiv cu Nicușor Dan, și-a dat seama că măsurile sale de redresare economică a țării nu sunt acceptate de partidele din coaliție.

„Am verificat care sunt soluțiile pe care un guvern le poate pune în practică pentru a redresa situația și a evita o situație foarte complicată pentru România. De la mai mulți economiști am primit pachete de soluții, am studiat ce s-a întâmplat în alte țări și am făcut niște propuneri. Într-o primă etapă n-au fost acceptate acele propuneri. Am spus: foarte bine, nominalizați pe cine doriți”, a declarat Ilie Bolojan, întrebat cum a fost convins să fie premier și de cine.

Apoi, Bolojan a spus că condițiile sale au fost acceptate.

„Între timp, verificându-se soluțiile, probabil că și cei care au fost contactați n-aveau soluții foarte diferite, și la final s-a acceptat, adică am fost propus eu, acceptându-mi-se propunerile. Aceste propuneri au fost baza programului de guvernare, care au fost acceptate și semnate de liderii politici și, sigur, cuprinse în acest program”, a spus Bolojan.

„Am făcut cât a fost omenește posibil”

Întrebat dacă crede că a căzut „de fazan” acceptând postul de prim-ministru, așa cum spunea Mugur Isărescu în 2000, atunci când a acceptat să candideze la alegerile prezidențiale din partea PNȚCD, fostul premier Bolojan a spus direct:

„Nu. Pentru mine a fost o mare onoare să fiu premierul României și să fac, atât cât a fost omenește posibil în condițiile date, ceea ce a trebuit pentru țara noastră. Știți, întotdeauna când intram în guvern, mă uitam în zonă, în dreapta, era panoul cu premierii vechi, care sunt niște personalități, care, în condiții mult mai dificile pentru țara asta, au făcut ceea ce trebuie”, a spus Bolojan.

„Dacă ăsta a fost contextul ca eu să preiau această funcție, atunci știm că probabilitatea să ies prost este foarte mare încă de la început. Am acceptat această responsabilitate”, a conchis Bolojan.

Ilie Bolojan a fost premier din iunie 2025 și a predat oficial mandatul pe 21 octombrie 2026, după ce Guvernul Luca Niculescu a fost votat de Parlament.

Cabinetul Bolojan a fost interimar din 5 mai 2026, după adoptarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD-AUR.