Bolojan anunță „prima corecție serioasă” a deficitului, dar avertizează că „boala se poate întoarce”

„Corecția deficitului seamănă cu tratarea unei boli”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, care a anunțat sâmbătă că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în acest an, comparativ cu nivelul la care era după primele cinci luni din 2025.

Corecția deficitului se află „pe direcția bună”, susține liberalul, într-o postare pe Facebook.

„Execuția bugetară pe primele 5 luni arată că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în 2026, la 36 de miliarde de lei, față de 64 de miliarde în aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea de peste 28 de miliarde de lei este prima corecție serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem. Nu mai putea fi evitată”, a declarat Ilie Bolojan.

El a descris evoluția drept „un semn clar că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce își permite”.

„Corecția deficitului seamănă cu tratarea unei boli. Ca să-ți fie bine și să te însănătoșești, în prima etapă a tratamentului poate să-ți fie mai rău. Este calea spre însănătoșire”, a adăugat liderul PNL.

„Boala se poate întoarce”, susține Bolojan

Premierul, care asigură conducerea interimară a Guvernului după ce a fost demis prin moțiunea PSD-AUR în 5 mai, a avertizat că „populismul, clientelismul și risipa” pot cauza din nou probleme legate de deficit.

„În anii următori, în loc să plătim zeci de miliarde pe dobânzi, vom putea direcționa resursele spre dezvoltare, prosperitate și servicii publice mai bune. Dar numai dacă avem grijă, în continuare, de sănătatea statului. Boala se poate întoarce. Populismul, clientelismul și risipa ne pot readuce cu spatele la zid. Mulțumesc tuturor românilor pentru traversarea acestei perioade!”, a conchis Ilie Bolojan.

Postarea lui Ilie Bolojan vine pe fondul blocajului care există în negocierile pentru formarea unui nou guvern. PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru poziția de premier, însă PNL, USR și UDMR au anunțat că îl susțin pentru această funcție pe eurodeputatul Ilie Siegfried Mureșan.

Niciuna dintre părți nu a vrut să cedeze în cadrul discuției de circa o oră pe care a convocat-o președintele Nicușor Dan vineri seară la Palatul Cotroceni.