Bolojan către Moșteanu, după problemele din CV: „Capu sus, fă-ți o analiză”. Cum a mutat premierul răspunderea la USR

Invitat la Digi 24 joi seara, premierul Ilie Bolojan a spus că propunerile pentru miniștrii aparțin partidelor, iar portofoliul de la Apărare aparține de USR, după ce în presă au apărut articole privind probleme și inadvertențe în cazul CV-ului ministrului Ionuț Moșteanu. Bolojan a spus că el este adeptul stabilității pe post, dar a admis că decizia de continuare în post rămâne la Ionuț Moșteanu.

„Miniștrii guvernului sunt propuneri ale partidelor politice din arcul guvernamental, deci și domnul Moșteanu este o asemenea propunere (…) Eu am încercat să nu lucrez cu CV-uri, cu diplome, ci am încercat să lucrez cu miniștrii astfel încât ca împreună să facem maxim posibl în condițiile date”, a declarat Ilie Bolojan când a fost invitat să comenteze controversa legată de CV-ul ministrul Apărării.

Bolojan: „Este o decizie pe care dânsul o ia”

Bolojan a precizat că a avut o colaborare bună cu Ionuș Moșteanu, însă a admis că inadvertențele sunt „aspecte care într-adevăr nu sunt de natură să-l pună într-o situație favorabilă”.

Șeful Guvernului a spus că a primit un mesaj de la Moșteanu, care acum se află la Sarajevo, unde s-a întâlnit cu militarii români aflați în Bosnia-Herțegovina și că este treaba ministrului să lămurească aspectele

Întrebat dacă se impune demisia ministrului, Ilie Bolojan a spus: „Este o decizie pe care dânsul o ia. Eu i-am spus: „capul sus, încearcă să-ți faci o analiză”. Eu am încercat să încurajez colegii, să fiu și un factor de coeziune.”

Premierul a spus că este un partizan al stabilității miniștrilor pe funcție astfel încât aceștia să poată duce la capăt proiecte de amploare.

„O problemă pe care o avem este stabilitatea pe posturi. Dacă ceva am făcut greșit a fost și frecvența prea mare de înlocuire a miniștrilor”, a mai spus Bolojan.

Neclaritățile din CV-ul lui Moșteanu

În primele poziții publice pe care le-a ocupat, consilier la Ministerul Transporturilor și membru în mai multe CA-uri, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apare facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra, scrie Libertatea. Atheneum a negat că l-a avut student pe actualul ministru al Apărării.

Moșteanu a ocupat, în 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legii de atunci, studii superioare.

Ministrul și-a trecut atunci în CV-ul său că a studiat, între 1996 și 2000, Management, la universitatea privată Athenaeum din București. După cum reiese din acest CV, diploma de la Athenaeum era singura diplomă universitară pe care o deţinea Moşteanu, în perioada respectivă.

Într-un răspuns pentru Libertatea, Universitatea Athenaeum a negat că Moșteanu i-a fost student și că specializarea Management nu era activă în acei ani, fiind autorizată abia în anul 2020. CV-ul în care era trecută Universitatea Athenaeum a fost șters de pe site-ul Tarom, la porțiunea care conținea prezentarea lui Moșteanu, ca membru în Consiliul de Administrație.

După ce a devenit parlamentar, în versiuni ulterioare ale CV‑ului, Moșteanu a trecut că a urmat studiile unei alte universități private: Universitatea Bioterra, între 1996-1999, studii pe care le-a finalizat în 2015.

Explicațiile ministrului: „O greșeală care mă jenează”

După informațiile privind neclaritățile din CV-ul său, ministrul Moșteanu, membru USR, a recunoscut, pe pagina sa de Facebook, că mențiunea privind Athenaeum din primul său CV public a fost „o greșeală”, și a publicat diploma de licență obținută la Bioterra, la Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic.

„Pentru a clarifica discuțiile apărute în spațiul public despre studiile mele, pun aici diploma mea de licență pentru a lămuri lucrurile”, a scris Ionuț Moșteanu.

În continuare, ministrul prezintă „povestea studiilor” sale:

„Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat. Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac.

Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil – inginerie economică, Specialitatea – inginerie managerială”, a scris Ionuț Moșteanu.

„În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puțin peste 2.000 de lei. De atunci viața mea e publică”, mai spune ministrul.

„În 2017, în primul an de politică, Valeriu Nicolae ne-a ajutat pe câțiva dintre noii politicieni de la USR să înțelegem mai mult și mai repede noțiuni de filosofie politică, să discutăm despre concepte precum stat, guvern, libertate, justiție, lege și drepturi. Dorința de a înțelege mai multe m-a stimulat să urmez masterul PPE (Philosophy. Politics and Economics) în engleză la Facultatea de Filosofie a Universității București. Lucrarea de disertație am amânat-o”, a mai scris Ionuț Moșteanu.

„Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a mai transmis ministrul