Bolojan, despre varianta demisiei sale: Dacă lucrurile nu sunt respectate, e greu să-ţi exerciţi poziţia / Ce spune despre contrele cu PSD

Premierul Ilie Bolojan afirmă, în contextul în care nu s-a ajuns la un acord în coaliție pentru reducerile de personal din administraţie, că a transmis partidelor din alianța de guvernare că, dacă nu sunt respectate înţelegerile de la momentul formării Guvernului, „înseamnă că e greu să-ţi exerciţi poziţia de prim-ministru”.

El a răspuns astfel întrebat, marți, în conferința de presă, dacă le-a transmis liderilor coaliției că va demisiona în situaţia în care nu se va ajunge la un acord privind reducerile de cheltuieli din administraţia publică, proiect contestat de PSD.

„Le-am transmis că am avut o înţelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcţia de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poţi să o exerciţi, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administraţie, şi solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante. Este evident că, dacă aceste lucruri sunt menţinute, stabilitatea politică este un lucru important şi trebuie ţinut cont de ele. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să ne respectăm înţelegerile şi să facem ceea ce trebuie pentru România, înseamnă că e greu să-ţi exerciţi această poziţie, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru ţară”, a răspuns Ilie Bolojan.

Întrebat dacă măsurile asura cărora PSD vrea să revină au fost stabilite la masa coaliției, Bolojan a spus că

„toate deciziile s-au făcut pe baza unui dialog fie în for politic, fie la nivel de premier și vicepremier”: „Asta nu înseamnă că ce a dorit fiecare partid a fost agreat”.

Chestionat, de asemenea, dacă acum există stabilitate în coaliție, Bolojan a spus că „se va vedea la moțiunile de cenzură”.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a mers luni seară în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe cinci dintre cele șase proiecte din pachetul fiscal 2, într-un context marcat de tensiunile din coaliție, după ce PSD a blocat pachetul privind reforma administrației publice. Afost pentru prima oară când o astfel de procedură a fost folosită pentru atât de multe proiecte în aceeași zi, iar în aceste condiții au fost necesare ședințe succesive ale plenului.