VIDEO Bolojan detaliază reforma în administrație. „Nu se va acționa asupra normei de hrană” / „Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței la 50 de ani”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat marți seară la TVR că pachetul pentru administrație și cel de relansare economică „nu pot fi adoptate în această săptămână” pentru că este necesar și un vot în Consiliul Economic și Social pentru a fi parcursă integral procedură – „și asta necesită două-trei zile în plus”.

Întrebat dacă se poate vorbi despre un „acord de pace” între partidele din coaliție după discuția de la Cotroceni, premierul a spus: „Nu e vorba de acord de pace. Suntem în fața unor decizii pe care trebuie să le punem în practică. Cea mai importantă este cea legată de a avea un buget realist cât mai repede posibil”.

„Asta ar însemna că ar trebui ca până la sfârșitul săptămânii viitoare să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuțiile legate de principalele alocări, de proiectele de investiții, de alte aspecte care țin de buget, iar în pregătirea bugetului, în prealabil, ar fi bine să adoptăm și vom adopta, cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administrație și cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare”, a adăugat Ilie Bolojan.

„Nu se va acționa asupra normei de hrană”

Premierul consideră că „nu mai este nevoie de armonizare pe ceea ce s-a convenit” între partidele din coaliție, în ciuda declarațiilor făcute de unii dintre membri în spațiul public.

„Ieri a fost o discuție destul de lungă, care a fost închisă în cursul zilei de astăzi, în care elementele de bază ale pachetului pentru reforma în administrație au fost convenite. E adevărat că ieri au fost luate în calcul și alte aspecte, care țin de realizarea unor economii la cheltuielile de bază, în așa fel încât să existe spații fiscale pentru a susține investițiile anul acesta, dar, închizându-se toate aceste discuții, inclusiv discuțiile care au fost legate de norma de hrană, ele au rămas într-o fază în care nu se va acționa asupra normei de hrană”, a spus Ilie Bolojan.

El susține că în cazul normei de hrană a fost vorba doar despre „o discuție de analiză”, făcută „la propunerea Ministerului de Finanțe”.

Liderii partidelor de la guvernare au convenit ca sistemul medical, educația și angajații din structurile de siguranță publică să fie exceptați de la reducerile de salarii și să poată micșora cheltuielile prin alte modalități.

Cum vor fi reduse cheltuielile cu salariile

El a spus că reducerea cheltuielilor cu salariile cu 10% va fi făcută „ținând cont de specificul” ministerelor.

„De exemplu, pe componenta de ordine publică și pe cea de apărare, unde în momentul de față nu avem un surplus de personal, practic economia pe fondul de salarii se va face prin creșterea vârstei de pensionare (…). Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale la 50, 51, 52 de ani, în condițiile în care generațiile care ies la pensie sunt formate din 300.000-400.000 de români, iar cele care vin să le înlocuiască sunt tot mai reduse”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a precizat, de asemenea, că „în toate ministerele unde pe parcursul anului trecut și până acum s-au făcut economii de personal prin măsurile care au fost luate, aceste economii vor fi luate în calcul, iar cele care se vor face în cursul acestui an vor reprezenta, practic, diferența până la această cotă de 10%”.