Discursul prin care Bolojan a cerut din nou încrederea liberalilor: „Am scos România din mlaștina pe care a lăsat-o Ciolacu” / Propune un pact pentru următoarele șase luni

„Congresul a fost convocat într-o situație de criză pe care nu am dorit-o” – așa și-a început discursul Ilie Bolojan, în fața delegaților PNL care s-au adunat într-un congres extraordinar la București să voteze dacă-l reconfirmă sau nu pe acesta la șefia partidului. „Astăzi nu dăm pe nimeni afară, nu reglăm conturi, dar cerem o alegere”, a spus Bolojan, care este singurul candidat la funcția de președinte al PNL.

„Ne-am asumat redresarea României într-un moment critic. N-am fugit de această răspundere, nu am fugit de ea, pentru că și noi aveam o parte mică de vină. În vara anului trecut am preluat un buget în comă și am lăsat un pacient în stare de recuperare. Tratamentul nu a fost ușor, a fost dureros uneori. Înțeleg supărarea oamenilor, dar dacă nu luam acele măsuri, nu rezolvam situația”, a spus Bolojan.

„Strategia s-a bazat că dumneavoastră veți trăda, veți accepta să fiți brelocul PSD”

El spune că partidul a ales direcția corectă și că eforturile de reformă ar fi mers mai repede dacă în coaliție lucrurile nu ar fi fost blocate de PSD.

„Era nevoie să tragă toți la aceași căruță. PSD a tras frâna de mână. Când PSD a văzut că le afectam rețelele clientelare, a doborât Guvernul. Am scos România din mlaștina pe care a lăsat-o Ciolacu. Am aprins lumina. Suntem sub un asalt teribil, cu toate armele. Nu știu să fi existat un asemenea atac contra unui partid”, a spus Bolojan.

El acuză modul în care partidul este atacat din toate direcțiile.

„Strategia s-a bazat că dumneavoastră veți trăda, veți accepta să fiți brelocul PSD, cu deciziile venind din afara partidului. PNL trebuie să aibă niște uși batante: și pentru cei care vor să ni se alăture, și pentru cei care vor să iasă. Cine nu vrea să fie alături de noi, cine trădează partidul și deciziile sale, cine compălotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi, nu mai e loc de întors”, a spus Ilie Bolojan.

„Astăzi nu dăm pe nimeni afară, nu reglăm conturi, dar cerem o alegere, e un lucru de bun simț: Dacă este pe direcția partidului și respectă deciziile sau dacă nu, o demisie de onoare, dacă există onoare, dar n-am văzut-o”, a mai spus liderul liberal.

Bolojan, despre guvernare: „Putem face un pact pentru România în următoarele şase luni”

Ilie Bolojan a vorbit și despre scenariile de guvernare în actualul context de criză politică.

„Noi în această perioadă am lucrat cu partidele din coaliţie şi, împreună cu partenerii noştri, USR şi UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe faţă pentru a veni cu o soluţie pentru România. Putem face un pact pentru România, în următoarele şase luni, în care să stabilim cât se poate de clar că trebuie să menţinem deficitele la niveluri rezonabile, nu se mai poate astăzi, ne-am îndatorat prea mult. Orice partid raţional înţelege asta, că trebuie să-şi angajeze Guvernul răspunderea pe toate proiectele din PNRR care nu au fost încă aprobate, ca ţara noastră să nu piardă miliardele de euro”, a afirmat Ilie Bolojan, potreivit News.ro

Bolojan a spus că este nevoie de scăderea preţurilor energiei, pentru a avea energie competitivă, şi de stoparea majorării salariilor dacă aceasta nu are legătură cu productivitatea.

„Sunt câteva idei de bază pe care le putem susţine toate partidele şi nu are decât un partid cum este PSD să îşi asume guvernarea ca guvern minoritar sau, dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliaţii noştri, în aşa fel încât să trecem România prin această perioadă, dar asta înseamnă voturi pe faţă, voturi de responsabilitate şi angajamente explicite pentru România. Nu avem cum să avem o soluţie trainică în care să ni se impună să acceptăm un partener mincinos sau un atac la rupere asupra PNL. Acesta este adevărul, pe aşa ceva nu se poate construi sănătos”, a subliniat Bolojan.

După discursul lui Ilie Bolojan numeroși delegați au ieșit din sală, chiar dacă la tribună vorbea Oana Gheorghiu, nou venită în partid și candidată pe lista de vicepreședinți.

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