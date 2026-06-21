Ziua Congresului PNL. Ilie Bolojan caută să-și consolideze poziția în partid. Din echipa sa lipsește unul dintre cei mai fervenți susținători

Liberalii aleg duminică noua conducerea a partidului într-un congres ce se va desfășura la Romexpo, începând cu ora 12.00. Prin noul congres extraordinar se va reveni la sistemul de moțiune, prin care cel care este ales președinte își desemnează echipa de conducere alături de care vrea să lucreze. Ilie Bolojan va candida din nou, în timp ce liderul actual al taberei care îl contestă, premierul desemnat Adrian Veștea, a renunțat la ideea unei candidaturi, rezervându-și însă dreptul de a contesta deciziile Congresului.

Congresul PNL a fost convocat în urma unui Consiliu Național care a avut loc vineri, în care organizarea congresului a fost aprobată cu 566 voturi „pentru”, 97 „împotrivă” și 19 abțineri. Totodată au fost aprobate modificările la Statutul PNL, dintre care cea mai importantă este aceea că membrii conducerii nu vor mai fi aleși uninominal, ci în bloc, pe liste propuse de către candidații la președinția partidului. Modificările au fost aprobate cu 551 de voturi „pentru”, 128 de voturi „împotrivă” și 3 abțineri.

Ilie Bolojan candidează fără adversar

„Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică”, a precizat președintele PNL, Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook, în care și-a anunțat intenția de a candida din nou.

Adrian Veştea a confirmat joi că intenționează să candideze la conducerea partidului, dar el ceruse mutarea Congresului PNL pe 28 iunie pentru a putea pregăti „o moțiune pentru candidatură”. Însă imediat după ce Consiliul Național a decis să convoace Congresul pe 21 iunie, Veștea a anunțat că nu mai candidează.

„Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului”, a scris Veștea, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„De asemenea, cred că acest congres este un demers nestatutar și nelegal. Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui congres după votul de învestitură”, a mai anunțat premierul desemnat.

Congresul, deja contestat în instanță

Tabăra care-l susține deja a făcut primii pași în instanță pentru contestarea deciziilor Congresului PNL. Un grup de 16 liberali a depus la Tribunalul Ilfov o cerere de suspendare a hotărârii partidului prin care a fost convocat Consiliul Național care, la rândul său, a convocat Congresul. Însă termenul primit de la instanță este abia pe 3 iulie.

Cei 16 contestatari sunt: Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihai Veștea, Sebastian Rusu și Eduard Mititelu.

Conflictul dintre tabăra Ilie Bolojan și cea care susține reluarea guvernării alături de PSD este vizibil și din modificările la Statut. Pe lângă faptul că alegerea echipei se face la comun cu președintele, sunt eliminate trei dintre cele patru posturi de prim-vicepreședinte, în condițiile în care aceste poziții au fost deținute până acum de contestatari ai lui Bolojan: Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea.

Decizia luată de Ciprian Ciucu

În schimb, nici al patrulea prim-vicepreședinte, Ciprian Ciucu, cel mai influent susținător din partid al lui Ilie Bolojan, nu se va regăsi în noua echipă de conducere. Pe 18 iunie, procurorii DNA l-au pus sub acuzare pentru luare de mită.

În aceste condiții, Ciucu a decis să nu mai candideze, deși Statutul PNL nu impune restricții pentru membrii partidului decât în cazul condamnării în primă instanță.

„Am convingerea că este o decizie corectă față de colegii mei! Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea. Pentru că pleacă pe un nou drum și pentru urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul, PNL trebuie să dețină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea și despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competență și integritate pe care să le aducă în lupa pentru România!”, a scris primarul Capitalei, într-o postare pe Facebook, în ziua ce a precedat congresul.

Miniștri independenți devin membri de partid

Pe de altă parte, Ilie Bolojan nu duce lipsă de potențiali colaboratori în conducerea PNL, unii dintre ei fiind aduși din afara partidului, dar având deja o colaborare bună cu el de la Palatul Victoria. Este vorba de vicepremierul Oana Gheorghiu și de ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene și al Muncii, Dragoș Pîslaru, care s-au înscris în aceste zile în PNL, potrivit unor surse politice.

Atât Oana Gheorghiu, cât și Dragoș Pîslaru ar urma să facă parte din filiala PNL București, condusă de Sebastian Burduja, potrivit Cotidianul. Oana Gheorghiu a activat până recent în societatea civilă, fiind co-președintă a Asociației Dăruiește Viață, în timp ce Dragoș Pâslaru a fost în trecut ministru în Guvernul Cioloș, europarlamentar și unul dintre liderii partidelor PLUS și REPER, fondate de Cioloș.

Care este echipa lui Bolojan

Candidatura lui Bolojan a fost depusă sâmbătă după-amiază, împreună cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”. Bolojan propune și o echipă de conducere a partidului, după cum urmează:

Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu (actualul secretar general al PNL)

Secretar General: Robert Sighiartău

Vicepreședinți: