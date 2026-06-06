Bolojan, după drona explodată la Constanța: Situaţia ar putea să se repete în perioada următoare

România clar are un grad de risc cât timp are un război aproape de granițele sale, a declarat sâmbătă premierul interimar Ilie Bolojan, care a apreciat că „este imposibil să prevezi ceea ce se va întâmpla”.

„Faptul că avem un război în Ucraina ca urmare a invaziei Rusiei generează riscuri în zona bazinului Mării negre şi în estul României, asta este o realitate şi ştiţi că am avut resturi de drone sau drone care au intrat pe teritoriul nostru naţional”, a declarat Ilie Bolojan, într-o declarație de presă susținută în Hunedoara, citat de News.ro.

Despre drona ucraineană care a explodat vineri în Portul Constanța, premierul spune că această situaţie ar putea să se repete.

„Am avut situaţia din Constanţa, cu dronele marine şi această situaţie ar putea să se repete în perioada următoare. În astfel de contexte este imposibil să prevezi ceea ce se va întâmpla, dar e clar că avem un grad de risc cât timp avem acest război aproape de graniţele noastre”, a afirmat premierul interimar.

Premierul a subliniat că, la solicitarea ministerelor cu competenţe în apărare şi a altor instituţii, a găsit formula finanţărilor pentru apărarea graniţelor.

„Dar e adevărat că este un termen între data de astăzi şi data furnizării acestor echipamente, care poate să fie peste şase luni, unele peste un an, unele peste doi ani de zile şi este evident că în această perioadă lucrurile nu se pot schimba de pe o zi pe alta. Ceea ce a făcut România solicitând NATO dislocarea unor echipamente în zona noastră de frontieră, de exemplu radare sau sisteme anti-dronă, consider că este modalitatea prin care poate fi crescută siguranţa în zona frontierei de est a României, inclusiv în zona de litoral”, a spus Bolojan.

„Sunt nişte realităţi pe care nu le putem nega şi consider că deciziile care au fost luate au fost cele corecte, pentru că nu avem altă posibilitate decât să creştem capacitatea armatei române de a asigura siguranţa României, de a avea parteneriate serioase cu NATO şi de a întări, prin colaborarea cu toate ţările europene, flancul estic”, a conchis Ilie Bolojan.