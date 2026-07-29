Bolojan îl acuză pe Rogobete că e „unul din piromanii” grevei din spitale: „Când era ministru, știa ce are de făcut”

Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, l-a acuzat pe fostul ministru PSD al sănătății Alexandru Rogobete că „s-a comportat în mod iresponsabil” în ultimele zile și este „unul din piromanii acestei greve” care a început marți în spitale.

Greva din spitale, a spus Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi24, „este bazată pe dezinformare și minciună”.

„Am o părere de rău pentru ceea ce se întâmplă în această zonă, de Sănătate, pe de o parte, datorită efectelor pe care le avem. Avem pacienți care nu s-au putut trata în aceste zile, pentru că o parte din spitale au fost în grevă. Am tot respectul pentru medicii, pentru personalul din Sănătate, care lucrează și duc greul sistemului de sănătate din România, și cei, deci, sunt presați”, a declarat Ilie Bolojan.

Greva generală din spitale, anunțată de sindicaliștii de la SANITAS, a început marți.

„Această grevă, care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe dezinformare și pe minciună (…), mai multe minciuni”, a adăugat Bolojan.

„Una din minciuni” este cea legată de venituri, susține premierul

Ilie Bolojan susține că „una din minciuni” este cea potrivit căreia viitoarea lege a salarizării ar urma să ducă la scăderi de venituri.

„Sunt aproximativ 20%-30% din cei din sectorul bugetar care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, lor nu le vor scădea veniturile, pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne, într-adevăr, la aceste venituri până ce treptat, treptat, în anii următori, cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile, aproximativ două treimi din personalul din sectorul public, din toate sectoarele, îi vor ajunge din urmă. Deci nu vor scădea venituri”, a continuat premierul interimar.

El susține că, „în total, în ultimii ani de zile, alocările pe Sănătate, Casa Națională de Sănătate, Ministerul Sănătății, s-au triplat, s-au mărit de patru ori”.

„Asta în timp ce majoritatea cetățenilor țării noastre nu văd o îmbunătățire totală a serviciilor din sănătate. De ce se întâmplă asta? Pentru că sunt niște dezechilibre foarte mari”, a mai afirmat liberalul.

Ce a spus despre Alexandru Rogobete

Premierul liberal a criticat atitudinea fostului ministru social-democrat al Sănătății, pe care l-a acuzat că este „unul din piromanii acestei greve din Sănătate”.

„Din păcate, domnul Rogobete, în toate aceste zile, s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din Sănătate, atât prin declarațiile pe care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele, în timp ce atunci când era ministru (…) știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din Sănătate. Pentru că fără corectarea acestora, n-ai cum să ai un sistem de sănătate care, într-adevăr, este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului. Dacă nu facem asta și nu facem ceea ce trebuie, vom risipi resursele pe care le avem”, a mai declarat Ilie Bolojan.