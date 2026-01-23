Bolojan, întrebat dacă va trimite România trupe în Groenlanda: „Cred că o astfel de ipoteză este exclusă” / „Noi nu putem fi altfel decât un susținător al granițelor”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Digi24, că pentru țara noastră „calea sigură” este să susțină regulile internaționale în relațiile externe, având în vedere „în ce zonă a lumii stăm și ce evenimente istorice au fost de-a lungul anilor în această parte de lume”.

Întrebat dacă se va discuta despre posibilitatea ca România să trimită soldați în Groenlanda, premierul a spus: „Eu cred că o astfel de ipoteză de lucru este exclusă”.

„În ceea ce privește situația din Groenlanda, este foarte bine că după summitul de la Davos lucrurile s-au temperat, au loc discuții care să rezolve atât aspectele care țin de independența acestui teritoriu, dar și de existența unei formule prin care Statele Unite să își consolideze bazele militare în zona respectivă”, a continuat Ilie Bolojan.

El și-a exprimat „convingerea” că România trebuie să susțină pe scena globală „politici care țin de respectarea regulilor internaționale”.

„Eu cred, și asta este o convingere personală, în afară de poziția pe care o dețin astăzi, că pentru România este important să susțină în plan internațional politici care țin de respectarea regulilor internaționale, gândindu-ne în ce zonă a lumii stăm și ce evenimente istorice au fost de-a lungul anilor în această parte de lume, și eu cred că noi nu putem fi altfel decât un susținător al granițelor, al regulilor internaționale, pentru că aceasta este calea sigură pentru România”, a mai declarat premierul.