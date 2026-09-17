Bolojan prezintă condițiile PNL pentru viitorul premier. „Indiferent cine va fi nominalizat, va avea această principală provocare”

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat joi, după discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan pentru desemnarea premierului, că România are nevoie de un Guvern, un premier credibil, cu miniştri competenţi şi un program care ţine cont de realităţile economiei.

„Am încheiat consultările cu președintele României. În această întâlnire am prezentat punctul de vedere al PNL. România are nevoie de un guvern. Cu un premier credibil cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economice. Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi învestit de Parlament va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanţelor publice. Unul din câştigurile importante în această guvernare a fost cea de recâştigare a controlului asupra finanţelor publice pentru a ne limita datoria şi deficitele”, a spus Bolojan, într-o declarație de presă.

Pentru asta, a spus Bolojan, Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului.

„Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetăţenilor şi, în mod evident, de creare a condiţiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase, o economie care nu se dezvoltă şi nu funcţionează doar pe credit şi pe consum, ci o economie care se bazează pe o componentă tot mai importantă de investiţii, de muncă, de creştere a productivităţii, fiind singurele condiţii pe care un guvern le poate avea în vedere pentru o relansare economică în perioada următoare”, a mai spus liderul PNL.

„De asemenea, ca direcții importante, indiferent cine va fi, e nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, atât pentru populație, dar și pentru competitivitatea firmelor, să continue reformele din administrație pentru debirocratizarea statului, pentru descentralizare, pentru reducerea cheltuielilor”, a continuat Bolojan.

Bolojan: „PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat”

Bolojan a mai spus că PNL va avea discuţii cu premierul desemnat.

„Pentru aceasta, PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat în așa fel încât România să-și păstreze credibilitatea în fața piețelor internaționale, să dăm o perspectivă clară românilor și să punem capăt acestei situații de provizorat generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc”, a spus Bolojan.