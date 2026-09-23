Bolojan și Grindeanu, discuții despre noul guvern, fără premierul desemnat. Când se întâlnește Siegfried Mureșan cu social-democrații

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au discutat miercuri dimineață despre deciziile PSD în privința unui Guvern condus de Siegfried Mureșan și un calendar pentru învestire, au declarat surse din cele două partide.

La discuție nu a participat și Siegfried Mureșan. Premierul desemnat a avut ulterior o convorbire cu Sorin Grindeanu.

Potrivit surselor citate, liderul PSD i-a cerut programul de guvernare, înainte de a stabili o întâlnire cu social-democrații.

Premierul desemnat s-a întâlnit până acum cu grupurile parlamentare ale PNL; USR și UDMR. În cursul zilei va a vea o întrevedere și cu deputații minorităților naționale.

Grupul parlamentar al PSD este ultimul pe lista de întâlniri a lui Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a declarat într-un interviu pentru HotNews că nu se va vedea cu senatorii și deputații AUR.

Deciziile PSD

Biroul Național al PSD a decis luni să recomande conducerii lărgite a partidului să nu voteze pentru o învestire a unui guvern condus de liberalul Siegfried Mureșan.

„Biroul permanent naţional al Partidului Social-Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Birolului permanent naţional va fi înaintată Consiliului Politic Naţional. Este, conform statutului, forul politic care poate decide sau ia decizii în situaţii de acest tip”, a spus Sorin Grindeanu la finalul şedinţei PSD.

„Tot ceea ce a făcut Siegfried Mureşan în aceste zile demonstrează că nu îşi doreşte să ajungă premier. Este doar o regie de prost gust, pusă în scenă pe spatele şi pe răbdarea tuturor românilor. Aş fi vrut să văd din partea domnului Mureşan, în loc de veşnicile înjurături la adresa PSD-ului, care e planul său pentru rectificare, dar şi care e viziunea pentru bugetul pe 2007. N-am văzut nimic în această perspectivă”, a spus Grindeanu.

Întrebat despre anticipate, liderul PSD a răspuns că partidul său nu va obține un scor mai mic decât în 2024, astfel că parlamentarii social-democrați nu au de ce să se teamă că-și pierd mandatele.