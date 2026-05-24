Bolojan spune care a fost „cauza principală” pentru care guvernul său a fost demis

Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, le-a spus duminică liberalilor, în Argeș, că a preferat să le spună oamenilor adevărul, „fără să creăm aşteptări pe care ţara noastră astăzi nu le poate onora”.

Ilie Bolojan a fost prezent duminică la un eveniment organizat la Muzeul Naţional Brătianu de la Ştefăneşti, cu ocazia aniversării a 151 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal, potrivit Agerpres.

„Suntem la un final de ciclu de guvernare în care acest partid, anul trecut, prin cei care am acceptat responsabilităţi administrative, prin colegii miniştri, prin colegii parlamentari care ne-au susţinut, ne-am asumat să fim în linia întâi a răspunderii, pentru a corecta lucrurile care s-au acumulat negativ în ţara noastră, în primul rând recunoscând că şi noi suntem parţial responsabili pentru acest lucru şi nu fugim de această responsabilitate. Tocmai de aceea ne-am asumat această răspundere şi am încercat să nu mai repetăm greşelile. Le-am spus oamenilor adevărul, ceea ce se poate şi ceea ce nu se poate, fără să creăm aşteptări pe care ţara noastră, astăzi, nu le poate onora”, a declarat Bolojan, citat de Agerpres.

Preşedintele PNL le-a transmis colegilor de partid că guvernul pe care l-a condus a fost demis tocmai pentru că a încercat să reducă risipa banului public.

„Am încercat să facem ordine în buget stabilind reguli, având grijă de banul public (…). Era pur şi simplu asumarea unor decizii dificile pe care, indiferent cine era, trebuia să ni le asumăm. Dar noi nu am fugit de această răspundere. Oricine administrează ceva ştie că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, nu ai nici o şansă să te duci mai departe”, a spus Bolojan.

„Şi dacă suntem la final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat şi în mare parte am reuşit să limităm risipa, să corectăm nedreptăţile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis”, a mai spus premierul.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, în urma moțiunii de cenzură PSD-AUR. Moțiunea a fost votată de un număr de 281 de senatori și deputați.

Președintele Nicușor Dan a avut luni primele consultările oficiale la Cotroceni cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare, privind formarea viitorului Guvern.