Surprize pregătite de partide pentru consultările maraton la Cotroceni de astăzi, pentru formarea Guvernului / Pe cine nu vrea Nicușor Dan, altul decât Bolojan

Încep dezbateri luni și marți pentru un nou guvern. Șansa unei noi coaliții majoritare este mică, au spus pentru HotNews atât surse de la Cotroceni, cât și unii reprezentați ai partidelor care vro veni azi la consultările cu Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan începe luni consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru a forma un nou guvern. Obiectivul declarat este de a forma „o majoritate pro-occidentală”.

De la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură PSD-AUR și până acum poziționările partidelor au rămas divergente, iar mișcările tactice pregătite azi de ele, relatate de surse concordante politice pentru HotNews arată altfel decât scenariul „Coaliției majoritare”.

Consultările vor începe la ora 09:00 și vor dura toată ziua.

Ordinea în care vin partidele este ordinea voturilor cetățenilor

Potrivit Administrației Prezidențiale programul discuțiilor este următorul:

Ora 09:00 – PSD. Sorin Grindeanu va merge la consultări alături de Claudiu Manda, Marian Neacșu, Alfred Simonis și Gheorghe Șoldan.

Ora 10:00 – AUR. Delegația va fi formată din George Simion, Dan Dungaciu şi Petrişor Peiu.

Ora 11:00 – PNL. Delegația va fi alcătuită din Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea.

Ora 12:00 – USR.

Ora 13:00 – UDMR.

Ora 14:00 – Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România.

Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Nicușor Dan nu o vrea pe Anca Dragu

În acest moment, pe masa președintelui sunt toate scenariile, fie că e vorba despre refacerea coaliției, un guvern minoritar format din PSD, UDMR și Minoritățile Naționale sau din PNL, USR și UDMR. De asemenea, este luată în calcul și varianta unui guvern tehnocrat. „Varianta Anca Dragu”, actualul guvernator al Băncii Republicii Moldova, nu e deloc pe agendă, au spus pentru HotNews surse de la Palatul Cotroceni.

Un alt scenariu care nu e luat în calcul însă la acest moment este ca Ilie Bolojan să fie desemnat din nou premier de către președinte.

Strategiile partidelor

Ecuația majorității parlamentare rămâne dificilă pentru că șansele ca vechea coaliție să fie refăcută sunt mici. În realitate, orice coaliție majoritară pare greu de realizat. Sau „foarte greu”, după cum a spus un politician de vârf din PSD penru HotNews. Datorită subiectului sensibil, el a solicitat confidențialitate.

PNL și USR exclud categoric să intre la guvernare alături de PSD, după ce a dârămat Guvernul. AUR nu vrea nici el să voteze altceva decât propriul guvern.

Ilie Bolojan și Dominic Fritz s-au întâlnit sâmbătă la Timișoara, de unde au transmis, din nou, că pozițiile PNL și USR vor fi aliniate luni:

„Am discutat și despre consultările la Cotroceni, de luni, unde amândoi vom arăta că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține. Dar suntem responsabili și, în funcție de ce se discută și de rezultatele acestor consultări, și USR și PNL sunt partide care nu fug de responsabilitate”, a declarat Fritz.

La rândul lui, liderul PNL, Ilie Bolojan, a spus, într-un interviu acordat HotNews, că va merge la Cotroceni cu două decizii ale partidului: „Sunt două aspecte unde PNL a decis. Primul este că nu vom fi în coaliție cu PSD. Al doilea – dacă PSD e la guvernare, atunci PNL e în opoziție”.

Despre varianta unui premier tehnocrat, despre care s-a discutat frecvent în ultima săptămână, Bolojan a spus că, dacă Nicușor Dan va veni cu o astfel de propunere, „vom avea de analizat. Dacă PSD este în interiorul guvernului tehnocrat, nu poți să funcționezi. Indiferent cine va fi premierul României, nu va fi o poziție comodă”.

Și Dan Motreanu, secretarul general al PNL și mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, a spus, în 14 mai, la Digi24 că liberalii resping varianta unui tehnocrat al cărui nume ar fi legat de PSD:

„Pornim tot de la rezoluție. Dacă rezoluția spune că acel premier tehnocrat are și susținerea PSD, sub nicio formă, nu. Este foarte greu ca el să poată să asigure o coerență a guvernării. Pentru că, atâta timp cât nu ai o legitimitate politică, nu ai o susținere parlamentară, vei fi nevoit în permanență să negociezi cu partidele politice”.

PSD vrea la guvernare cu PNL, dar nu cu Bolojan

De partea cealaltă, liderii PSD și-au continuat atacurile la Ilie Bolojan, căruia i-au cerut chiar demisia din funcția de premier interimar. Sorin Grindeanu a susținut, într-o conferință de presă, că mandatul lui Bolojan este „game over” și că premierul interimar „este ținut în geam ca bătrânii aceia care vor să îşi ia unii pensia de pe urma lor”.

Varianta ideală pentru social-democrați ar fi refacerea coaliției, cu un alt premier de la PNL și chiar fără USR. În ultima săptămână, însă, Grindeanu s-a întâlnit în biroul său de la Camera Deputaților cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, cu Varujan Pambuccian și cu mai mulți parlamentari neafiliați, în căutarea susținerii pentru un guvern minoritar format din PSD și UDMR. Social-democrații nu exclud nici varianta premierului tehnocrat care să conducă un guvern cu miniștri numiți politic, însă nu vor să formeze un guvern minoritar cu premier PSD.

„Avem câteva, două sau trei lucruri peste care nu putem trece. Nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus şi înainte de moţiune, nu există varianta de a-l mai susţine PSD-ul pe Ilie Bolojan prim-ministru, a doua, şi nici nu vom susţine vreun guvern minoritar, PNL, UDMR şi aşa mai departe”, a susținut liderul PSD, Sorin Grindeanu.

UDMR avansează și varianta Opoziției

Toate variantele de Guvern minoritar includ UDMR, fie alături de PSD, fie alături de PNL și USR.

Kelemen Hunor a spus în mai multe rânduri că prima variantă pentru formarea noului Executiv ar trebui să fie cea a refacerii coaliției PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile naționale: „Cred că varianta cea mai bună, prima variantă, este să refacem coaliția cu un premier independent, neindependent, acceptabil pentru toată lumea”.

Vineri, Kelemen Hunor a vorbit și despre intrarea UDMR în opoziție:

„Eu nu pot să vă promit astăzi că UDMR-ul în 2026, în lunile care urmează, va putea să participe la guvernare, poate că vom intra în opoziție. Pe mine nu mă sperie așa ceva. Consider că pentru construcție opoziția poate să fie o șansă nouă. Dar noi vrem să fim partea unui guvern care să fie în stare să facă ordine în țară, să dea soluții bune la problemele țării”.

Dacă Sorin Grindeanu vede posibilă o guvernare PSD-UDMR cu un premier tehnocrat, liderul UDMR exclude varianta:

„Nu există această variantă. Există o singură variantă în capul nostru și aceasta este dezideratul, dacă îl putem atinge, să refacem coaliția. PSD-UDMR este un guvern minoritar. Cum știți, PNL nu susține un astfel de guvern, asta înseamnă că trebuie să mergi la AUR și la celelalte formațiuni, iar din punctul nostru de vedere nu funcționează”.

UDMR a discutat, în interior, despre o coaliție minoritară cu PSD. Aceasta ar putea fi surpriza lui Hunor. Ei vor să joace „cartea responsabilității”, acceptând „o guvernare cu mari obiective”, potrivit unui lider al PSD, carea discutat, confidențial, cu PNL.

AUR ar putea să accepte guvernarea dacă și-ar aplica politicile. Teoria „de a deveni frecventabil”

Președintele Nicușor Dan a exclus de mai multe ori intrarea AUR la guvernare. Vineri, când a fost întrebat dacă ia în calcul formarea unui Guvern cu AUR, pentru o formulă majoritară, șeful statului a răspuns scurt: „Nu”.

Totuși, partidul condus de George Simion a fost chemat la Palatul Cotroceni, deși nu a fost inclus până acum în discuțiile informale pe care președintele le-a avut în ultimele săptămâni cu liderii partidelor. Deși anul trecut nu au participat la discuțiile cu președintele, la fel ca S.O.S România, astăzi vor merge la Cotroceni.

AUR condiționează clar intrarea la guvernare de propunerea propriului premier. Liderii partidului au pregătit și „un program de măsuri” despre care spun că este „menit să corecteze greșelile guvernării Bolojan”. Printre măsurile propuse se numără reducerea cu 1% din PIB a cheltuielilor administrative, un Parlament format din 300 de senatori și deputați sau reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere din instituțiile publice.

ȘI AUR are o surpriză pregătită, conform informațiilor din partid: ei pot renunța la ideea de premier, dacă majoritatea (singura posibilă acum, cu PSD) ar oferi partidului cartea de a-și aplica politicile publice. În plus, ar merge pe ideea responsabilității față de țară și ar accelera politica de a deveni frecventabili.

Ce spune președintele

Nicușor Dan a spus, întrebat, vineri, de reporterul HotNews dacă consideră că o renominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcţia de premier ar fi „un experiment”, că un „răspuns general” este că nu ar vrea să numească un guvern care să nască o altă criză: „Nu o să dau răspunsul particular, ci o să dau doar răspunsul general. Și un răspuns general este că nu aş vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză”.

Întrebarea a venit în contextul în care Nicușor Dan spunea că nu va face „experimente” în privința desemnării noului prim-ministru.

Președintele a spus în mai multe rânduri că nu va face o propunere de premier care să nu obțină cele 233 de voturi necesare pentru a trece de votul de încredere al Parlamentului.

Nicușor Dan a spus, vineri, că la consultările de luni cu liderii politici „întrebarea fundamentală” va fi „care este majoritatea guvernamentală pentru susținerea unui guvern”. „Este responsabilitatea noastră ca, indiferent dacă va fi un guvern tehnocrat, minoritar, majoritar, să fie susținut de o majoritate, altfel vor fi tensiuni. Nu va exista un anunţ (legat de desemnarea unui premier – n.r.) luni seară sau marţi dimineaţă”, a declarat președintele.