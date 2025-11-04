Bolojan susține amendarea cetățenilor care manifestă ”lipsă de respect” față de funcționari și ”programul stabilit”, dar arată că 20.000 lei e cam mult

Guvernul Bolojan susține proiectul reprezentanților Puterii prin care manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament ”lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului” va fi considerată contravenție și va fi sancționată cu amendă.

