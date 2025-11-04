Sari direct la conținut
Profit.ro

Bolojan susține amendarea cetățenilor care manifestă ”lipsă de respect” față de funcționari și ”programul stabilit”, dar arată că 20.000 lei e cam mult

  • Profit.ro
HotNews.ro
Functionari publici, Foto: AGERPRES
Functionari publici, Foto: AGERPRES

Guvernul Bolojan susține proiectul reprezentanților Puterii prin care manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament ”lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului” va fi considerată contravenție și va fi sancționată cu amendă.

Citește mai mult pe Profit.ro

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro