Bolojan vorbește despre ce a generat „o nemulțumire totală” în PSD. El numește zona cu „cele mai grave probleme” și dă un „exemplu de ce înseamnă să îți bați joc de banul public”

Premierul Ilie Bolojan acuză că ani de zile bugetul de stat a fost folosit „ca o puşculiţă de către administraţii neperformante”, iar o „nemulțumire totală” a apărut în PSD în momentul când a introdus o „anumită disciplină fiscală”. „Degeaba faci economii, dacă în interior banii sunt prăduiți”, a spus Bolojan, care a dat și exemple de companii despre care spune că au risipit banii publici fără a face investiții.

Ilie Bolojan a fost întrebat joi, la Rock FM, care a fost linia roşia pe care a trecut-o din punctul de vedere al partenerilor de guvernare.

„A fost o evoluţie în care, după ce s-a format această coaliţie şi am luat primele măsuri într-o lună-două, lucrurile au funcţionat relativ normal. Era o presiune foarte mare, dacă ne aducem aminte, în vara anului viitor să prezentăm Comisiei Europene un prim pachet de măsuri care să arate că vom corecta deficitul bugetar, pentru că altfel ne suspendau fondurile europene, ceea ce ne-ar fi creat mari complicaţii. După care, treptat, treptat, PSD, pentru că luam măsuri care nu erau populare, care invalidau teoria că dacă ne votează cineva pe noi avem un corn al abundenţei din care rezolvăm toate dorinţele cetăţenilor, a început să joace această dramoletă de opoziţia din interiorul guvernării”, a afirmat Ilie Bolojan.

Bolojan a acuzat că PSD era dimineaţa la guvernare, iar la prânz social-democraţii relatau de la şedinţe lucruri care nu s-au întâmplat sau care s-au întâmplat diferit, încercând „să pozeze în cei care s-au opus, în spaţiul public”.

„Pe măsură ce evoluam, nu ne-am ocupat doar de consolidarea deficitului și a veniturilor, în sensul de creștere de venituri. Am început să intrăm la reduceri de cheltuieli. Am început să verificăm unde sunt problemele în guvernare, să descopăr cămările ascunse care nu sunt în regulă și să aprind lumina. Asta a generat câteva probleme”, a mai spus Bolojan.

„Am început să descopăr cămările ascunse”

În continuare, premierul a spus că „ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante”.

„Am început să verificăm unde sunt problemele în guvernare, să descopăr cămările ascunse care nu sunt în regulă şi să aprind lumina. Asta a generat câteva probleme. Pe de o parte, gândiţi-vă că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante şi oameni care, în judeţele lor, funcţionează ca nişte jupâni. Au crezut că vechile obiceiuri de a suna, de a-şi rezolva incompetenţa, ineficienţa prin alocări direcţionate de la bugetul de stat va funcţiona şi mai departe. N-a mai fost posibil, pentru că nu poţi să-ţi reduci cheltuielile dacă nu introduci o anumită disciplină fiscală. Asta a creat o nemulțumire totală, pentru că lucruri

care funcționau după un anumit calapod nu mai puteau merge”, a explicat premierul.

Bolojan crede că un al treilea val de nemulţumire în rândul PSD a fost când a luat măsuri pentru eliminarea pierderilor din companiile de stat.

„Un al treilea val a fost atunci când, într-adevăr, am încercat să oprim prăduirea banului public, să luăm măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru a elimina risipa şi pierderile din companiile de stat, pentru a permite, de exemplu, accesul producătorilor de energie în sistemul naţional, pentru că nu poţi scădea preţul la energie dacă nu ai mai multă producţie. Şi dintr-un preţ mare al energiei nu pierd toţi. Pierde agentul economic, firma românească, la competitivitate, pierde cetăţeanul. Dar cei care sunt în aceste zone au câştiguri importante. Ori, toate aceste lucruri ne-au dus în această situaţie şi practic nu mai puteam să avem nişte sigle că facem lucrurile într-un anume fel, iar în interior să avem nişte comportamente total diferite”, a declarat Ilie Bolojan.

„Degeaba faci economii, dacă în interior banii sunt prăduiți”

Bolojan a spus că „nu a mai permis aceste lucruri”.

„De ce? Pentru că în momentul în care vrei să reduci deficite, pentru că nu le mai putem suporta, degeaba îți îmbunătățești colectarea, degeaba faci economii, dacă în interior banii sunt prăduiți, sunt pierduți. Dacă tolerezi asta, pe de o parte, nu poți să reduci deficitul, să faci bine pentru România”, a spus Bolojan.

„Vă dau un alt exemplu de ce înseamnă să îți bați joc de banul public”

În continuare, premierul Bolojan a spus că una dintre cele mai grave situații pe care o avem este în zona de energie.

Premierul criticat Hidroelectrica pentru modul în care și-a gestionat activitatea în ultimii ani, spunând că nu a investit suficient în modernizare sau dezvoltare, iar conducerea „a încasat bonusuri de performanță în fiecare an pentru profiturile pentru care nu s-au zbătut”.

„V-aș da un alt exemplu de ce înseamnă să îți bați joc de banul public nefăcând investiții. Gândiți-vă că Hidroelectrica în acești ani a făcut puține investiții. Au preferat să facă profituri, pentru că oricum apa în România curge de la deal la vale, deci trece prin hidrocentrale, prin baraje, în loc să facă investiții”, a declarat Ilie Bolojan, într-un interviu acordat Rock FM, publicat joi.

Premierul spune că, dacă ar fi fost instalate baterii de stocare lângă baraje, energia produsă la prânz ar fi putut fi folosită seara, ceea ce ar fi adus profituri mai mari pentru companie și prețuri mai mici la energie pentru consumatori.

„Gândiți-vă că dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, care trebuie să funcționeze, pentru că nu poți opri apa, am fi montat de un an, doi niște baterii de stocare, în așa fel încât toată producția între orele de la prânz să fie stocate și să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica și ar fi însemnat prețuri cu 20 – 30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățenii noștri”, a spus Bolojan.

În schimb, spune Bolojan, „au preferat să ia bonusuri de performanță în fiecare an pentru profiturile pentru care nu s-au zbătut de 150.000 – 180.000 de euro, pe lângă salariile mari pe care le au”.

„În loc să facă aceste investiții, dacă le-ar fi făcut, ar fi lăsat foarte multe spații, foarte puține spații de tranzacționat pe piețe Și cei care fac bani din operațiuni care se întâmplă pe piețele zilnice ar fi avut o marjă mult mai mică de mișcare și prețul energiei ar fi scăzut”, a mai spus Bolojan.

Ce spune Bolojan despre situația de la Metrorex

Premierul a spus că există „foarte multe zone de genul acesta” și a continuat dând exemplu Metrorex, unde ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a semnat miercuri un ordin care suspendă pentru 60 de zile aplicarea noilor scumpiri și a anunțat că a găsit mai multe nereguli.

„Domnul ministru Miruță a prezentat ieri cazul de la Metrorex. Sunt niște anormalități ca în loc să îți faci reducerea de cheltuieli, să-ți controlezi cheltuielile, să muți ineficiența în prețul final, în prețul final la energie, în cazul companiilor monopoliste din energie care nu-i interesează, pentru că oricum nu sunt alți producători și oricum produc 60% din energia României, trei companii de stat, iar în prețul biletelor la companiile monopoliste din transporturi sau în subvenții de milioane de euro pe care le dăm anual în pierderi enorme. Și orice companie care este în această situație, dacă nu are o conducere care într-adevăr se uită la cheltuieli și nu își bat joc de banii pe care îi

încasează”, a spus Bolojan.

„Dacă nu fac asta, ce fac? Se mută cu pierderile, se mută cu găurile negre în prețuri la populație, prețuri de tarife, prețuri de megawatt sau în subvenții de la bugetul de stat. Și, v- am spus, oricât am aduna, oricât ne-am zbate să creștem colectarea, să creștem taxe, oricât am reduce cheltuielile, dacă aceste lucruri nu le corectăm…”, a adăugat Bolojan.