Scumpirea biletului de la metrou, amânată pentru 60 de zile – decizie oficială / Ce nereguli a găsit noul ministru la Metrorex și ce măsuri a anunțat: „E strigător la cer”

Scumpirea tarifelor de la metrou nu va mai intra în vigoare de la 1 mai. Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a semnat miercuri un ordin care suspendă timp de 60 de zile măsura de scumpire a biletelor. El spune că va începe să ia măsuri la Metrorex care să acopere nevoile financiare ale operatorului metroului bucureștean, astfel încât să nu mai fie nevoie deloc de o majorare de preț.

Pe lângă semnarea ordinului care suspendă aplicarea scumpirii biletelor de la metrou, Miruță a decis și convocarea Consiliului de Administrație al Metrorex pentru revocarea din funcție a directorului general al companiei Mariana Miclăuș.

Penalități de 60 de milioane de euro, neîncasate de Metrorex

„În cele două zile de când am ajuns la Ministerul Transporturilor, m-am uitat la situația financiară și am încercat să analizez argumentele pentru care a fost luată decizia de a scumpi de la 5 la 7 lei. Suma rezultată din această creștere ar fi de 59 milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă aproape 2,5% din întreg bugetul Metrorex. (…) Am căutat dacă există alternative pentru ca dintr-o reorganizare a activității Metrorex să se compenseze această sumă de 59 milioane de lei pe an. La prima vedere, la prima verificare, am găsit 60 milioane de euro, bani neîncasați din penalități care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex”, a declarat miercuri Radu Miruță.

Ministrul face referire la contractul cu firma franceză Alstom care a cumulat întârzieri uriașe la livrarea de trenuri de metrou. Alstom avea obligația contractuală de a pune în circulație 13 noi trenuri de metrou până îîn iunie 2023, iar până în prezent niciun tren nou nu a fost introdus în circulație.

„A durat 9 luni după această perioadă – în care ar fi trebuit să se emită încă de-a doua zi factura de penalități – până s-a emis factura. După ce s-a emis factura, nu s-a mai făcut niciun pas. Doar de aici sunt de 5 ori mai mulți bani decât s-ar fi obținut din creșterea acestui bilet”, a spus Miruță.

Alte nereguli găsite la Metrorex

El spune că a găsit la companie și alte numeroase nereguli care au dus la bani neîncasați în ultimii ani.

„Am găsit o situație cu neînchirierea spațiilor comerciale din rețeaua stațiilor de Metrou. Am găsit contracte de publicitate care au fost date fără o procedură competitivă. Imaginați-vă cam câți bani s-ar putea pierde din faptul că nu s-a organizat o procedură competitivă. Am găsit o companie care utilizează cu titlu gratuit depouri și clădiri ale Metrorex, fără a plăti nimic. Am găsit baza sportivă de la Ciurel, pe care o folosește sindicatul Metrorex, încasând bani din activitățile care se desfășoară acolo, fără a exista o bază legală să facă asta, și fără a plăti la rândul lui bani către Metrorex, care este proprietarul acestei baze sportive”, a spus Miruță.

El a făcut referire la un contract mai vechi între Metrorex și Sindicatul de la Metrou care a permis organizației sindicale să închirieze spațiul, dar care a expirat. „Însă sindicatul a continuat să facă bani de pe niște bunuri ale Metrorex”.

„Am găsit situația parcării de la Străulești, pentru care se înregistrează pierderi de 4 milioane de lei pe an, chiar dacă există solicitări de parteneriat public-privat, astfel încât ea să fie administrată, nemai fiind situația ca Metrorex să plătească 4 milioane de lei pe an”, a spus Miruță, precizând că parcarea este administrată de spțul directorului general de la Metrorex Mariana Miclăuș.

„Am găsit triplarea salariilor angajațiilor Metrorex în ultimii 10 ani, în condițiile în care numărul salariaților care deservesc Metrorex este o dată și jumătate mai mare decât numărul salariaților care deservesc rețeaua de metrou, prin comparație, de la Viena, care este de două ori mai mare”, a mai spus ministurl inerimar.

Directorul Metrorex va fi revocat / Se demarează o procedură de închiriere a spațiilor comerciale de la metrou

Totodată, ministurl interimar a dispus demararea procedurilor „pentru închiriera spațiilor comerciale respectând toate condițiile de bun simț și pentru o procedură competitivă pentru închirerea spațiilor de publicitate”.

„Numai de acolo se acoperă suma asta (n.r. suma de 59 de milioane de lei pe an ce s-ar acumula prin scumpirea biletelor) și se poate întâmpla într-o lună de zile”, a spus Miruță.

„Este de-a dreptul absurd ca o țară întreagă să plătească subvenție pentru Metrorex fără a demonstra că la Metrorex nu sunt luate toate măsurile de utilizare de bun simț și eficientă a acestor bani”, a spus Miruță.

„Este absolut strigător la cer că în subteranul Bucureștiului se întâmplă astfel de lucruri subterane care sunt pe bani mulți, care sunt cunoscute și pentru care nu s-a făcut nimic până acum”, a spus ministrul interimar, menționând că i-a prezentat situația și premierului Ilie Bolojan.

„Trebuie transmis un mesaj foarte clar că nu ne putem decupla de obișnuințele vechi dacă nu întrerupem mecanismele prin care aceste lucruri deveniseră obișnuințe”, a spus Miruță.

Scumpirea biletelor la metrou, aprobate în ultimele zile ale ministrului PSD la Transporturi

Scumpirea a fost cerută de Consiliul de Administrație al Metrorex, iar ministrul demisionar al Transporturilor Ciprian Șerban (PSD) a aprobat-o, cu o zi înainte să-și dea demisia.

Astfel, tariful unei călătorii urma să crească, de la 1 mai, de la 5 lei la 7 lei, pentru două călătorii de la 10 lei la 14 lei și pentru 10 călătorii de la 40 de lei la 55 de lei.

De asemenea, abonamentul pentru 24 de ore urma să se scumpească la 18 lei, de la 12 lei în prezent, cel pe o săptămână la 60 de lei, de la 45 lei, pe o lună la 140 lei, de la 100 lei, abonamentul pe 6 luni va urca la 700 lei, de la 500 lei, și cel pe un an la 1.300 lei, de la 900 lei.