Bolovan căzut pe o mașină pe Valea Oltului. Un bărbat a murit

Un grav accident a avut loc marți dimineața pe DN 7, pe tronsonul dintre localitățile sibiene Boița și Lazaret, unde un bolovan desprins de pe versant a căzut direct peste un autoturism, în care se aflau două persoane. Traficul este blocat total în zonă.

08:26

Bărbatul scos inconștient din mașina lovită de bolovan a murit.

„În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, unul dintre ocupanți nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent declarând decesul acestuia”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

07:50

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, în vehicul se aflau două persoane în momentul impactului.

Una dintre ele a reușit să iasă singură din mașină, însă cea de-a doua, un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani, a rămas încarcerat în stare de inconștiență.

„Este vorba de un bărbat de aproximativ 65 de ani inconștient. Bărbatul a fost extras din mașină, iar în aceste momente se aplică manevre de resuscitare”, a transmis ISU Sibiu.

La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje, inclusiv un elicopter SMURD. Misiunea este în desfășurare, potrivit DSU.

Echipajele de salvare intervin pe Valea Oltului. Sursă ISU Sibiu

Traficul este oprit temporar pe DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea, în zona localității Lazaret, județul Sibiu, pentru desfășurarea intervenției de descarcerare a șoferului, potrivit Centrului INFOTRAFIC al Poliției Române. Se estimează reluarea circulației după ora 08.30.