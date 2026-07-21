Bolovan căzut pe o mașină pe Valea Oltului. Un bărbat a murit
Un grav accident a avut loc marți dimineața pe DN 7, pe tronsonul dintre localitățile sibiene Boița și Lazaret, unde un bolovan desprins de pe versant a căzut direct peste un autoturism, în care se aflau două persoane. Traficul este blocat total în zonă.
Bărbatul scos inconștient din mașina lovită de bolovan a murit.
„În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, unul dintre ocupanți nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent declarând decesul acestuia”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, în vehicul se aflau două persoane în momentul impactului.
Una dintre ele a reușit să iasă singură din mașină, însă cea de-a doua, un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani, a rămas încarcerat în stare de inconștiență.
„Este vorba de un bărbat de aproximativ 65 de ani inconștient. Bărbatul a fost extras din mașină, iar în aceste momente se aplică manevre de resuscitare”, a transmis ISU Sibiu.
La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje, inclusiv un elicopter SMURD. Misiunea este în desfășurare, potrivit DSU.
Traficul este oprit temporar pe DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea, în zona localității Lazaret, județul Sibiu, pentru desfășurarea intervenției de descarcerare a șoferului, potrivit Centrului INFOTRAFIC al Poliției Române. Se estimează reluarea circulației după ora 08.30.