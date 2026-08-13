Bombă sovietică de 500 de kilograme: Surpriza descoperită de un fermier în grădina lui, în Afganistan

O bombă de 500 de kilograme, care datează din perioada invaziei sovietice a Afganistanului (1979-1989), a fost găsită de un fermier în grădina lui și neutralizată fără a provoca victime, a anunțat joi poliția afgană, potrivit AFP.

După retragerea trupelor sovietice în 1989, peste 45.000 de civili afgani au fost uciși sau răniți de mine sau de resturi explozive (obuze, bombe etc.) împrăștiate pe parcursul zecilor de ani de război din această țară, potrivit Serviciului Națiunilor Unite pentru Deminare (UNMAS).

Miercuri, un locuitor al satului Sir, din provincia Ghazni din estul țării, „a găsit un obiect suspect în grădina casei lui și a contactat forțele de securitate”, a explicat pentru AFP purtătorul de cuvânt al poliției provinciale, Khalid Sarhadi.

Forțele de securitate afgane și Agenția pentru Prevenirea Dezastrelor s-au deplasat la fața locului împreună cu o echipă de deminare a ONG-ului „Consiliul Danez pentru Refugiați” (DRC).

„Au descoperit acolo o bombă de 500 de kilograme care datează din perioada invaziei sovietice, pe care au transportat-o într-o zonă montană unde geniștii au detonat-o în condiții de siguranță”, a precizat Sarhadi.

În ciuda numărului mare de mine și alte obiecte explozive prezente pe întreg teritoriul afgan, numărul echipelor de deminare a scăzut cu 64% în ultimii doi ani din cauza lipsei de fonduri, a precizat în iunie, pentru agenția franceză de presă, directorul UNMAS din Afganistan, Nick Pond.