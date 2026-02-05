Bombardamente „reușite” asupra poligonului militar de unde rușii își lansează rachetele hipersonice Oreșnik, revendicate de armata ucraineană

Armata ucraineană a afirmat joi că a efectuat o serie de atacuri „reușite” în luna ianuarie asupra unei baze de lansare a rachetelor balistice rusești cu rază medie de acțiune, scrie Reuters.

Statul Major al forțelor armate ale Ucrainei a anunțat că mai multe clădiri au fost avariate în grade diferite, un hangar a fost avariat în mod „semnificativ”, iar o parte a personalului militar a fost evacuată din poligonul de testare Kapustin Yar, situat în apropierea Mării Caspice.

Comunicatul transmis de conducerea armatei ucrainene nu a precizat însă când anume în ianuarie au fost efectuate aceste atacuri asupra poligonului militar.

Atacurile au lovit un complex de clădiri de tip hangar utilizate pentru pregătirea premergătoare lansării rachetelor balistice cu rază medie de acțiune și intercontinentale, a precizat Statul Major General, în comunicatul publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

În ianuarie, forțele aeriene ucrainene au anunțat că armata rusă a lansat o rachetă hipersonică Oreșnik de la baza Kapustin Yar. Declarația de joi a Statului Major General nu a menționat această rachetă.

Rusia a lansat racheta Oreșnik, capabilă să transporte focoase nucleare, către o țintă din vestul Ucrainei în ianuarie, ca răspuns la ceea ce a descris ca o tentativă de atac cu drone ucrainene asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin.

Ucraina și țările occidentale au respins versiunea Rusiei cu privire la presupusa tentativă de atac asupra reședinței lui Putin.

Armata ucraineană a adăugat că a folosit capacitățile sale de lungă distanță pentru a efectua bombardamentele, inclusiv racheta Flamingo de fabricație ucraineană. Reuters notează că nu a putut verifica imediat această informație în mod independent.