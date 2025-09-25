Bombardiere strategice rusești Tu-95, însoțite de două Su-35, detectate lângă Alaska. Americanii au trimis în misiune 9 avioane să le urmărească

Avioane de luptă americane, inclusiv F-16 Fighting Falcon, au fost mobilizate după ce două bombardiere rusești Tu-95 Bear și două avioane de vânătoare Su-35 Flanker au fost observate operând în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska (ADIZ). FOTO: / SWNS / SWNS / Profimedia

Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) a trimis miercuri, 25 septembrie, avioane de vânătoare pentru a identifica și intercepta patru avioane militare rusești în largul coastelor statului american Alaska, a anunțat joi această organizație de apărare a Statelor Unite și Canadei, într-un comunicat, potrivit Reuters.

NORAD a detectat și urmărit două bombardiere strategice rusești Tupolev Tu-95 și două avioane de luptă multirol Suhoi Su-35 care operau în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska, precizează comunicatul.

NORAD menționează că a răspuns mobilizând o aeronavă de avertizare și control E-3 (aparat de zbor de tipul AWACS), patru avioane de vânătoare F-16 și patru avioane de alimentare KC-135.

Avioanele rusești au rămas în spațiul aerian internațional și nu au intrat în spațiul aerian suveran al SUA sau al Canadei, a adăugat NORAD.

Zona de identificare a apărării aeriene din Alaska (ADIZ) este o zonă a spațiului aerian internațional care necesită identificarea imediată a tuturor aeronavelor din motive de securitate națională, a mai transmis NORAD.