Bombardiere strategice rusești Tu-95, însoțite de două Su-35, detectate lângă Alaska. Americanii au trimis în misiune 9 avioane să le urmărească
Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) a trimis miercuri, 25 septembrie, avioane de vânătoare pentru a identifica și intercepta patru avioane militare rusești în largul coastelor statului american Alaska, a anunțat joi această organizație de apărare a Statelor Unite și Canadei, într-un comunicat, potrivit Reuters.
NORAD a detectat și urmărit două bombardiere strategice rusești Tupolev Tu-95 și două avioane de luptă multirol Suhoi Su-35 care operau în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska, precizează comunicatul.
NORAD menționează că a răspuns mobilizând o aeronavă de avertizare și control E-3 (aparat de zbor de tipul AWACS), patru avioane de vânătoare F-16 și patru avioane de alimentare KC-135.
Avioanele rusești au rămas în spațiul aerian internațional și nu au intrat în spațiul aerian suveran al SUA sau al Canadei, a adăugat NORAD.
Zona de identificare a apărării aeriene din Alaska (ADIZ) este o zonă a spațiului aerian internațional care necesită identificarea imediată a tuturor aeronavelor din motive de securitate națională, a mai transmis NORAD.