Bonusuri de pensionare de 1 milion de euro pentru 13 directori Romsilva în ultimii doi ani

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri la Antena 3 că „s-a făcut un pas foarte important” pentru ca reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva să nu fie împiedicată de eventuale contestații în instanță, fiind creat temeiul legal pentru măsurile de reformă.

Ministrul a spus că în ultimii doi ani, la Romsilva, „13 directori au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro”.

„Doar în ultimii doi ani de zile, 13 directori au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro. Deci vorbim de nişte discrepanţe uriaşe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni. Iar aceşti bani nu apar din neant, ei apar din bugetul Romsilva, care este un buget care se constituie că se taie anumite păduri, se fac lucrări. Banii aceştia pot fi reorientaţi către administrarea pădurilor”, a declarat Diana Buzoianu, citată de News.ro.

Ea consideră că „trebuie să existe un plafon clar la care, peste acest plafon, să nu fie posibil să primeşti un bonus de pensionare”.

„Când vorbim de bonusuri de pensionare de 100 de mii de euro de la momentul în care te-ai pensionat, acolo nu mai este vorba de un bonus de pensionare. Acolo este vorba de nişte averi care se dau, practic, la propriu în buzunarul unor oameni, doar pentru că au fost în sistem şi pentru că au avut nişte funcţii de conducere în acest sistem”, a adăugat ministrul.

Diana Buzoianu a spus că vor mai rămâne doar 12 poziții de director din cele 99 care existau înainte de reorganizare.

„Vrem să fim absolut siguri că această reorganizare va ţine în instanțe”

Ministrul Mediului a spus, de asemenea, că „astăzi s-a făcut un pas foarte important pentru adoptarea reorganizării Romsilva”, prin care a fost creat temeiul legal pentru măsurile de reformă.

„Practic, am trecut în ordonanţă de urgenţă expres faptul că reorganizarea va putea să fie făcută în baza unei hotărâri de guvern, la propunerea Ministerului Mediului. Era unul dintre argumentele aduse de Federaţia sindicatelor Silva că nu ar fi scris cuvântul reorganizare în lege. Iată că acum şi scrie (…) Vrem să fim absolut siguri că această reorganizare va ţine în instante”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ea susține că demersurile pentru reorganizarea Romsilva au intrat în „linie dreaptă”.

„Vrem să fim absolut siguri că această reorganizare nu va fi întoarsă niciodată din paşii pe care i-a făcut până în momentul de faţă. De la acest moment suntem într-o linie dreaptă, de luni vom pune în dezbatere publică hotărârea de guvern în baza noului temei legal creat şi (..) de aici vom mai avea 30 de zile lucrătoare în care această hotărâre de guvern trebuie să stea în transparenţă şi apoi va putea să fie adoptată”, a mai declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.