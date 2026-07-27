Bordeaux, amenințat de incendiile care au dus deja la evacuarea a 220.000 de oameni. „Nu am mai văzut așa ceva” / Imagini cu intervențiile dificile ale pompierilor

Pompierii au luptat toată noaptea, până luni dimineața, pentru a stinge incendiile forestiere de proporții care ameninţă oraşul Bordeaux, sud-vestul Franței, izbucnite pe fondul valului intens de căldură din Europa, relatează Reuters și The Guardian.

Incendiile de vegetație, care au izbucnit săptămâna trecută în apropierea coastei atlantice, se află acum la 15 km de punctele de acces către zona metropolitană principală a orașului Bordeaux.

„Este un incendiu de o amploare nemaiîntâlnită până acum”, a declarat luni Jerome Steffe, primarul din Cestas, una dintre suburbiile situate la periferia zonei urbane a Bordeaux.

Incendiul din departamentul Gironde a mistuit până acum 42.000 de hectare – o suprafață de patru ori mai mare decât cea a Parisului și una dintre cele mai mari distrugeri de terenuri de după Al Doilea Război Mondial. Un total de 220.000 de persoane și 13.000 de întreprinderi au fost evacuate în Gironde.

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Incendii sunt în curs şi în Spania vecină, în apropierea Madridului, unde peste 75.000 de persoane au fost evacuate. Alte 30.000 au primit ordin să rămână în adăposturi.

Meteorologii au anunțat ce urmează

Un risc major îl reprezintă faptul că un nou val de căldură ar putea lovi Franța începând de marți, temperaturile urmând să atingă 40 grade Celsius în unele zone. În Bordeaux, temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius, conform prognozelor serviciului meteorologic francez.

🔴🔥🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Irréel : Les images apocalyptiques prises depuis un Canadair montrent l’ampleur de l’incendie qui ravage la Gironde, à seulement 15 km de la métropole bordelaise. pic.twitter.com/6twJ1kuyOa — Bastion (@BastionMediaFR) July 26, 2026

„Este o cursă contra cronometru înainte ca valul de căldură să revină”, a mai spus Steffe.

Până acum, în luna iulie, temperaturile maxime au înregistrat o medie de 32,2 grade Celsius în regiunea franceză Aquitaine, ceea ce reprezintă o depăşire cu 7,3 grade Celsius a mediei lunare normale din perioada 1961-1990, potrivit Reuters.