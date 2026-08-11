Brad Pitt afirmă că a avut gânduri suicidare și dezvăluie că s-a reapucat de băut: „Nu vedeam nicio ieșire”

Brad Pitt a vorbit deschis, într-un interviu acordat revistei Esquire, despre cea mai întunecată perioadă din viața sa, afirmând că anumite „probleme familiale” l-au determinat să aibă pentru prima dată gânduri suicidare și să renunțe la abstinență, relatează marți agenția de presă EFE, citată de Agerpres.

Revista Esquire a publicat luni un amplu interviu cu actorul american, în care acesta a mărturisit că a trecut prin momente foarte grele.

„Pur și simplu mă gândeam… nu puteam… nu vedeam nicio ieșire. Durerea era atât de copleșitoare încât… N-aveam de gând să trec la fapte, dar simțeam… simțeam oțelul rece al glonțului în capul meu și era ca o ușurare”, a explicat actorul în vârstă de 62 de ani.

Actorul recompensat cu două premii Oscar a reflectat pe larg în interviu asupra celor mai grele momente din viața sa.

„Mi-am spus: ‘A, bine, acum înțeleg… înțeleg sinuciderea, în sensul că este pur și simplu o ușurare’. Este vorba doar de a căuta alinare în fața suferinței. Dar cred, de asemenea, că avem un instinct de supraviețuire incredibil. Și, în cazul meu, el s-a declanșat imediat”, a spus el.

Cauza gândurilor sale negre au fost „chestiunile de familie”, potrivit actorului. El nu a dorit însă să intre în mai multe detalii.

Brad Pitt afirmă că s-a abținut de la alcool timp de 7 ani

Însă Pitt a povestit că, după șapte ani de abstinență de la alcool, a recidivat, însă „într-un mod mai moderat”.

„Am fost abstinent timp de șapte ani. Apoi am recidivat. (…) Într-un mod mai moderat. Am devenit prea încrezător de câteva ori, dar am realizat: ‘Da, nu-mi face bine. Nu în cantități mari’”, a mărturisit actorul.

El a vorbit și despre faptul că i-ar plăcea să se întoarcă înapoi în timp cu un deceniu. „Doamne, de-aș putea să mă întorc la 50 de ani… Aș face mai multe lucruri. La 50 de ani e… Uite ce e, orice ai în minte, du-te și fă-o. Du-te și fă-o chiar acum”, a spus el.

Interviul apare pe coperta ediției din septembrie a revistei.

Brad Pitt și fosta sa soție, actrița Angelina Jolie, au divorțat oficial la sfârșitul anului 2024. Cei doi au împreună șase copii, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne.

După ce în trecut Shiloh a solicitat oficial să renunțe la numele Pitt, luna trecută Zahara și Maddox, au depus la rândul lor în instanță cereri similare.

În ceea ce îl privește pe actor, el a filmat recent „Heart of the Beast”, un filme de acțiune-aventură ce urmează să apară în cinematografe în data de 25 septembrie.