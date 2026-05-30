Brâncuși – Artistul pasionat de selfie care își controla cu adevărat imaginea și opera

Fotografii alb-negru realizate de Constantin Brâncuși din 1906 până la sfârșitul anilor ’30, inclusiv câteva autoportrete, sunt expuse la MARe/ Muzeul de Artă Recentă până la 27 septembrie, împreună cu lucrări ale artiștilor Carl Andre, Marion Baruch și Evariste Richer.

Pentru Brâncuși, fotografia nu era doar o metodă de a-și arhiva munca, ci și de a o revedea cu alți ochi. Abordarea fotografică a lui era definită de o atenție obsesivă la lumină, pe care o vedea ca parte integrantă a sculpturilor sale, alături de spațiul în care se aflau.

Selecția relevă o anumită intenție: Brâncuși nu fotografia doar sculpturile, ci și spațiile goale și atmosfera din jurul lor.

Colecția de imagini acoperă de la bustul de copil din 1906 până la ansamblul de la Târgu Jiu, intrat în patrimoniul UNESCO în 2024.

