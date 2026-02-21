Brâncuși – Teorii și mărturii despre „Ecorșeu”

„Ecorșeu”, realizată în perioada 1901 – 1902 de Constantin Brâncuși (19 februarie 1876, Hobița – 16 martie 1957, Paris) sub îndrumarea doctorului Dimitrie Gerota și a altor doi profesori universitari, este o operă de tinerețe care demonstrează două direcții de creație. Abordează corpul uman din perspectiva artistică şi din cea anatomică.

Prof. univ. Cristian Velescu de la Universitatea Națională de Arte din București pune lucrarea în comparație cu cultura clasică și vorbește despre amprentele pe care „Ecorșeul” le-a lăsat în creația de maturitate a sculptorului, apelând la surse ca scrierile biografice ale artistului și fragmente biografice redactate de apropiați ai lui, care au scris sub directa sa îndrumare, precum compozitorul Marcel Mihalovici și poetul și eseistul Tristan Tzara; textele scrise de apropiați cărora el li s-a destăinuit, precum Vasile Georgescu Paleolog, dar și ale executorilor lui testamentari – Natalia Dumitresco și Alexandru Istrati. Acestea sunt considerate izvoare de primă mână. O altă sursă este mărturia artistului Francisc Șirato (coleg cu Brâncuși la Școala de Arte Frumoase din București) redată de sculptorul Oscar Han în cartea sa „Dălți și pensule”.

